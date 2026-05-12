Kütahya Belediyesi yetkilileri ise özel bireylerin eğitim, kültür ve sosyal yaşamlarına katkı sunacak projelere destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Programda, engellerin sevgi, dayanışma ve anlayışla aşılabileceği mesajı verilirken, öğrencilerin hazırladığı çalışmalar katılımcılar tarafından takdir topladı.

Çinikent Özel Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen sergide öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı el emeği çalışmalar sergilendi. Özel bireylerin duygu dünyasını ve üretkenliğini yansıtan eserler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sergiye katılan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, öğrencilerle yakından ilgilenerek eserleri inceledi. Kahveci, özel bireylerin sanatsal faaliyetlerle desteklenmesinin toplumsal farkındalık açısından önemli olduğunu belirtti.

KÜTAHYA (İGFA) - Çinikent Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu tarafından Engelliler Haftası kapsamında hazırlanan Engelsiz Dokunuş Sergisi, düzenlenen programla ziyaretçilere açıldı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen Engelsiz Dokunuş Sergisi, özel öğrencilerin hazırladığı eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Sergiye katılan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, özel bireylerin sosyal yaşamda daha görünür olması gerektiğini vurguladı.

