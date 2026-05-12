İzmit Belediyesi özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle kahvaltıda buluştu

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik Gülümse Kafe'de kahvaltı programı düzenlendi

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, YADEV, Otizm Spor ve Yaşam Merkezi ile Kısa Mola Merkezlerinden faydalanan özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik Gülümse Kafe'de kahvaltı programı düzenlendi. Programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ile İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi de katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda özel gereksinimli bireyler ve aileleri bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Kahvaltının ardından katılımcılar için çeşitli aktiviteler düzenlendi. Etkinlik boyunca sosyal dayanışma ve birlikte vakit geçirmenin önemine dikkat çekildi.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Fatma Başkanın selamını ileterek başladığı konuşmasında, 'Hem Anneler Günü hem de Engelliler Haftası dolayısıyla bir araya geldik. Sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum' dedi.