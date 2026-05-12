MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM), Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Yaygın eğitim alanındaki faaliyetleriyle her yaştan vatandaşa hitap eden MABESEM'de, Uygulamalı Tiyatro Kursu eğitici ve kursiyerleri tarafından Anneler Günü'ne özel tiyatro gösterimi sahnelendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MABESEM, yıl boyunca düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle vatandaşların yoğun ilgisini görmeye devam ediyor. 30 farklı branşta 57 kurs ile binlerce Malatyalıya eğitim imkânı sunan merkez, sanatı toplumun her kesimiyle buluşturuyor.

İZLEYİCİLER DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen 'Anneler Günü Özel' tiyatro gösterisi, MABESEM 'Cep Sahne 3' etkinliklerinin üçüncüsü olarak izleyicilerle buluştu. Uygulamalı Tiyatro Kursu kursiyerlerinin sahnelediği gösteri, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte annelerin fedakârlığı, sevgisi ve emeği sanatın diliyle anlatıldı.

Gösteri sayesinde kursiyerler sahne deneyimi kazanırken, izleyiciler de Anneler Günü'nün anlam ve önemine uygun unutulmaz bir program izleme fırsatı buldu.

MABESEM tarafından düzenlenen etkinlikte, oyun sonunda oyuncular tarafından annelere selam verildi.