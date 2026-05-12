Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ulusal yarışmalarda Türkiye birinciliği elde ederek Bilecik'in adını zirveye taşıyan başarılı öğrencileri makamında ağırladı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde Konya'da düzenlenen Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Türkiye Finalleri'nde Türkiye birincisi olan Ayşe Betül Yıldırım ile Yeşilay ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nda Türkiye birinciliği elde eden Elanaz Bayrak, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte Valilik makamında kabul edildi.

Samimi atmosferde gerçekleşen ziyarette öğrencilerle tek tek ilgilenen Vali Sözer, gençlerin elde ettiği başarıların sadece bir ödül değil; disiplinin, azmin ve güçlü eğitimin en önemli göstergesi olduğunu ifade etti. Başarılı öğrencileri tebrik eden Sözer, Bilecik'in eğitim alanında her geçen gün daha güçlü bir noktaya ulaştığını belirterek, 'Gençlerimizin başarısı bizim en büyük mutluluğumuzdur. Onların önünü açmak, destek olmak ve daha büyük hedeflere ulaşmalarını sağlamak bizim en önemli görevlerimizden biridir' mesajını verdi.

Öğrencilerin başarısında öğretmenlerin fedakârlığının büyük rol oynadığına dikkat çeken Vali Sözer, ailelerin desteğinin de bu süreçte çok kıymetli olduğunu vurguladı. Eğitime ve gençlere yönelik her projeyi önemsediklerini belirten Sözer, başarılı öğrencilerin her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti. Türkiye birinciliği elde eden öğrencilerin başarısının Bilecik'teki diğer gençlere de ilham verdiğini kaydeden Vali Sözer, 'Bu başarılar geleceğe umut oluyor. Çocuklarımızın azmi ve çalışkanlığıyla gurur duyuyoruz' diyerek öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileklerini iletti.

Bilecik'te eğitime verdiği önem ve başarılı öğrencilere sunduğu destekle takdir toplayan Vali Faik Oktay Sözer'in bu anlamlı kabulü, eğitim camiasında da büyük memnuniyet oluşturdu.