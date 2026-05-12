KOCAELİ (İGFA) - Çayırova'da Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı İkinci Birleşimi, bugün gerçekleştirildi. Toplantıda İki gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Çayırova Belediyesi 2025 Yılı Kesin Hesap Cetveli'nin görüşüldüğü toplantıda, birinci gündem maddesi süre uzatımı kararı ile oy birliği ile ilgili komisyona havale edildi. Meclis birleşiminin ikinci gündem maddesi olarak ise 2025 yılına ait kesin hesap cetveli görüşüldü. Buna göre Çayırova Belediyesi'nin 2025 Yılı Gelir Kesin Hesap Cetveli 2 Milyar 61 Milyon 97 bin 488 TL olarak açıklanırken, 2025 Yılı Gider Kesin Hesap Cetveli ise 2 milyar 164 milyon 977 bin 988 TL olarak açıklandı. Kesin hesap cetveli oy çokluğu ile kabul edildi.

'HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

Gündem maddelerinin ardından, bir sonraki meclis toplantısının 2 Haziran Salı günü saat 14.00'da yapılması oy birliği ile kararlaştırıldı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Bugün gerçekleştirdiğimiz ikinci birleşimle Mayıs Ayı Meclis Toplantımızı tamamladık. Toplantımızda alınan kararların ilçemiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum' dedi.