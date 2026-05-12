Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı kahve konsepti ve geniş ürün yelpazesiyle hayata geçirdiği BURFAŞ B Kafe'ler, kaliteli hizmet anlayışı ile çıtayı yükseltti. 13 şubesi ve zengin ürün seçenekleriyle Bursalılara hizmet eden BURFAŞ B Kafe'lere ilgi her geçen gün artıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Burfaş'ın işleticiliğindeki Çarşıbaşı, Kültürpark, AKM, Kent Meydanı, Mudanya, BUDO, Cumhuriyet Caddesi, Orhangazi, Ataevler, Emek Çamlık, Çarşıbaşı 2, Yiğitler ve Yeşil şubeleriyle hizmet ağını genişleten B Kafe'ler, erişilebilir fiyat politikası ile Bursalılara ikinci nesil kahve, sıcak ve soğuk içecekler, tatlılar ve pratik yiyecekler kategorilerinde 120'nin üzerinde ürün seçeneği sunuyor.

Ayrıca yerel üreticilerle yapılan iş birlikleri, standart hizmet kalitesi ve modern kamusal yaklaşımıyla her yaştan Bursalının gözdesi olan BURFAŞ B Kafeler, özel günlere özgü konseptleri ve ev sahipliği yaptığı etkinliklerle de sosyal yaşam kültürünün gelişmesine katkı sağlıyor.

