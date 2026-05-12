Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen farkındalık yürüyüşünde, engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında görünür olması gerektiğine dikkat çekildi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın engelsiz ve herkes için erişilebilir bir şehir olması hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Etkinlikler kapsamında Bursa Valiliği iş birliğiyle 'Engelli Farkındalık Yürüyüşü' de düzenlendi. Ulu Cami önünde bir araya gelen özel gereksinimli bireylere Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar eşlik etti.

'Engel Olma, Farkında Ol' yazılı pankart taşıyan vatandaşlar, ellerindeki dövizlerle 'Ön yargı en büyük engeldir, Hayatı paylaşmak için engel yok, En büyük engel sevgisizliktir' mesajları verdi. Büyükşehir Belediye Bandosu'nun da eşlik ettiği yürüyüş, Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Programla, engelli bireylerin eşit, erişilebilir ve bağımsız bir yaşam sürmesinin önemine dikkat çekildi. Bursa Otizmli Bireyler ile Anneleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Kıymet Bilgiç de konuşmasında engelli bireylerin yaşamın her alanında aktif ve bağımsız olarak yer almasının önemine değindi.