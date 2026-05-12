Çorum Belediyesi tarafından Anneler Günü kapsamında düzenlenen 'Anneler Günü'ne Özel Bowling Etkinliği' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

ÇORUM (İGFA) - Buhara Kültür Merkezi Bowling Salonu'nda düzenlenen etkinlikte anneler, hem spor yapma hem de keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

Gün boyu devam eden ve renkli görüntülere sahne olan organizasyonda katılımcılar bowling oynayarak stres atarken, aileleriyle birlikte eğlenceli anlar yaşadı.



Anneler Günü'ne özel gerçekleştirilen etkinlikte samimi ve neşeli anlar yaşanırken, katılımcılar organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Çorum Belediyesi'ne teşekkür etti.