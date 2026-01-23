Kütahya Belediyesi, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla yürüttüğü Sıfır Atık eğitimleri kapsamında dört ortaokulda 1300 öğrenciye çevre ve geri dönüşüm eğitimi verdi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, çevre bilincinin erken yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekerek Sıfır Atık temalı eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 19 Mayıs Ortaokulu, Şehit Çağlayan Irmak Ortaokulu, Sevin Akdoğan Ortaokulu ve Şehitler Ortaokulu'nda toplam 1300 öğrenciye çevre ve sıfır atık bilinci kazandırmaya yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde; sıfır atık anlayışının temel ilkeleri, doğal kaynakların etkin kullanımı, su verimliliği, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümün çevresel etkileri uygulamalı örneklerle anlatıldı. Günlük hayatta yapılabilecek basit çevreci davranışların sürdürülebilir bir gelecek için taşıdığı öneme vurgu yapıldı. Eğitimlerde ayrıca Kütahya Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Market ve Mobil Atık Getirme Merkezi projeleri tanıtılarak, bu uygulamaların çevreye ve ekonomiye sağladığı katkılar öğrencilere aktarıldı.

Kütahya Belediyesi, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre hedefi doğrultusunda, sıfır atık ve çevre bilinci eğitimlerini öğrencilere ulaştırmaya devam edeceğini bildirdi.