Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çok yakında binlerce genci sporun her branşının yer alacağı yatırımlarla buluşturuyor

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanına spor tesisleri, sahalar, spor salonları ve sosyal donatı projeleri kazandırmak için yatırım seferberliğini sürdürüyor.

Başkan Yusuf Alemdar'ın 'Sporda başarı tesisleşmeden geçer' sözü üzerine kurgulanan bu politikayla birçok noktada yeni yatırımlar da yükselmeye başladı. Başkan Alemdar, 4 ilçede yapımı devam eden spor salonlarında gelinen son duruma ilişkin bilgiler verdi.

Erenler, Adapazarı, Kaynarca ve Sapanca'da Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak yeni milli yıldızların keşfedilmesi, yetişmesi ve en büyük başarılara Sakarya imzasının atılması için başlatılan Erenler ve Kaynarca Spor Salonu'nun %90 seviyesini aştığı, Adapazarı ve Sapanca'da ise %30 seviyesinin geçildiği açıklandı.

'SAKARYA HER SPOR BRANŞINDA ÖRNEK ŞEHİR OLACAK'

Alemdar, 'Sporda başarı tesisleşmeden geçer vurgusunu her fırsatta yapıyoruz. Bu anlayışla şehrimizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar gençlerimizin en iyi şartlarda spor yapabileceği modern tesisleri bir bir hayata geçiriyoruz. Geleceğin en başarılı sporcularını yeniden Sakarya yetiştirecek Erenler, Adapazarı, Kaynarca ve Sapanca'da yükselen spor salonlarımızla spor altyapımızı daha da güçlendirecek, geleceğin başarılı sporcularını keşfedeceğimiz önemli eserleri şehrimize kazandıracağız. Sakarya'yı sporun her branşında örnek gösterilen bir şehir haline getirmek için yatırımlarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

Son duruma ilişkin bilgilere göre 4 bin 500 metrekarelik, 1.500 seyirci kapasiteli tribünü, çok amaçlı saha alanları, antrenman salonları, sosyal alanlarıyla bölgenin cazibe noktası olacak Adapazarı Karakamış Spor Salonu'da tribün beton imalatı bitti, kiriş imalatları ise devam ediyor. Proje şu anda %30 seviyesinde.

Erenler Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'nde yapımı süren spor salonunda ise çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Koltuk montajı, PVC zemin kaplamaları ve ince işçilikler sürerken proje %92 seviyesine ulaştı.

Kaynarca Spor Salonu'nda mantolama, seramik ve elektrik hatlarının imalatları sürüyor ve ince işçilik aşamasına geçildi. Fiziki gerçekleşme oranı ise %91 seviyesine geldi.

Sapanca'da ise yapımı devam eden spor salonunda betonarme imalatları sürerken proje her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda yükselen modern tesis tamamlandığında bireysel spor salonları, fitness alanları, idari birimler ve sosyal alanlarıyla ilçenin spor altyapısına önemli katkı sunacak. Çalışmalar yüzde 35 seviyesinde ilerliyor.

Sakarya Büyükşehir, spor yatırımlarını öncelikle ilçelerin ihtiyaçlarına göre planladı. Büyükşehir, yatırımlarını yalnızca tesis inşa etmekle sınırlı tutmayıp, her yaştan vatandaşın spor yapabileceği modern yaşam alanları olarak planlıyor.