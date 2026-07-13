Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Gençlik Kolları tarafından Yüzüncü Yıl Kent Parkı'nda düzenlenen Playstation Turnuvası'na katılarak gençlerle bir araya geldi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yüzüncü Yıl Kent Parkı'nda çocuklara pamuk şeker dağıtarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Parka gelenlerin büyük ilgisiyle karşılaşan Başkan Er, eskisinden daha güzel bir Malatya inşa ettiklerini söyledi.

Vatandaşlarla tek tek görüşen ve yakından ilgilenen Başkan Er, kendisine yöneltilen soruları da içtenlikle cevapladı. Parkı çok beğendiklerini dile getiren vatandaşlar, yapılan çalışma ve hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür ettiler.

Başkan Er ise 'Çok büyük işler yaptık. Malatya ayağa kalktı. Depremin yaralarını sardık. Az kaldı, eskisinden daha güzel bir Malatya olacak. Bundan sonra Malatya için önemli projeleri hayata geçireceğiz' dedi.

Gençlerin 'Malatya'da konserler düzenlenecek mi?' sorusuna, '17-21 Temmuz tarihleri arasında Malatya Kayısı Festivali Fuarımızı düzenleyeceğiz. Ayrıca, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacağız' bilgisini verdi.

Şehir Kütüphanesi'nden faydalanan gençler, hizmetinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür ederek, 'Kütüphaneyi en iyi şekilde kullanıyoruz. Çok beğendik, elinize sağlık' dediler. Kütüphanede her ayrıntıyı düşündüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

'Çok güzel bir kütüphane inşa ettik. Bölgenin en büyük kütüphanesini yaptık. Biraz daha rötuşlarımız olacak. Kütüphanemizi daha da güzelleştireceğiz. Kütüphanemizin yanında Engelsiz Kütüphanemizi de yapacağız. Görme ve işitme engelli vatandaşlarımız buralardan faydalanacak. Eksikleri giderip, kütüphanemizi daha da mükemmel bir hale getireceğiz.'

Kendisinden futbol sahası isteyen çocukların talebini dinleyen Başkan Er, Malatya'da saha, spor salonları, gençlik merkezleri ve kütüphaneleri yaygınlaştırdıklarını, şu anda 63 tesisin yapımının hızla devam ettiğini belirtti.

Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüzüncü Yıl Kent Parkı içerisine yapılan tesisi beğendiklerini dile getiren vatandaşlara, 'Bu tesisimizi Malatya Mutfağı ağırlıklı yapacağız' dedi.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin taleplerini kırmayan Başkan Er, daha sonra Playstation Turnuvasına katılarak, gençlerle maç yaptı.