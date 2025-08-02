Kütahya Ticaret Borsası ortak yatırım fırsatlarını görüşmek amacıyla Kurucu Başkan Nafi Güral öncülüğünde Yeni Zelanda ve Hollanda Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’nın kara, hava ve demiryolu bağlantıları ile hem iç Pazar hem de dış ticaret yatırımları için stratejik bir lojistik merkez olduğunu vurgulayan Güral, “Kütahya; ihracat, tarım, hayvancılık, seramik ve porselen sektörlerinde önemli bir ticari potansiyel taşıyor. Özellikle tarım ve hayvancılık alanında Yeni Zelanda ve Hollanda ile önemli iş birlikleri kurabiliriz” dedi.

Kütahya Ticaret Borsası (KUTBO), ortak yatırım fırsatlarını masaya yatırmak amacıyla önceki gün Kurucu Başkanı Nafi Güral önderliğinde Yeni Zelanda ve Hollanda Büyükelçilikleri ile bir araya geldi. Güral ve Kütahya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin’in aralarında bulunduğu Kütahya Ticaret Borsası temsilcileri; Yeni Zelanda ve Hollanda Ankara Büyükelçiliklerini ziyaret etti.

Kütahya’nın kara, hava ve demiryolu bağlantıları sayesinde hem iç pazar hem de dış ticaret yatırımları için stratejik bir lojistik merkez konumunda olduğunu vurgulayan NG Grup ve Kütahya Ticaret Borsası Kurucu Başkanı Nafi Güral, tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip iki ülke olan Yeni Zelanda ve Hollanda ile bu alanlarda önemli iş birlikleri kurulabileceğini vurguladı.

Gültekin: “Kütahya’nın liman bağlantıları, dış ticarette büyük avantaj sağlıyor”

Kütahya’nın tarım, hayvancılık ve lojistikte iyi bir konumda olduğunu kaydeden Kütahya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Kütahya’nın Ege Bölgesi’ndeki başlıca deniz limanlarına karayolu ve demiryolu aracılığıyla erişim sağlanabilmesinin Kütahya’dan dış ticaret işlemlerinde zaman ve lojistik maliyet avantajı sağladığını vurguladı. Kentin geniş tarım arazileri ve elverişli iklim koşullarıyla tarım ve hayvancılığa da uygun bir üretim ortamı sunduğunu belirten Gültekin,“Türkiye genelinde üretim kapasitesinde ilk 5 arasında yer alan çiftliklerin bulunduğu Kütahya, yapım süreci devam eden 20 bin baş kapasiteli etçil ırk üretim tesisleri ise hayvancılık potansiyelini daha da artıracak. Desteklerimizle yürütülen sözleşmeli üretim ve iyi tarım uygulamaları, üreticilerin kalite standartlarını yükseltiyor” değerlendirmesini yaptı.

Lewis: “Birlikte hayata geçireceğimiz bir proje önemli fırsatlar içerebilir”

İş birliği talebinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeni Zelanda’nın Ankara Büyükelçisi Greg David Lewis, “Her ne kadar iki ülke arasındaki en önemli zorluk aradaki mesafe olsa da, ekonominin merkezi İstanbul dışında Kütahya gibişehirlerle olan ticareti çok önemsiyoruz. İki ülkenin hayata geçireceği bir projenin önemli fırsatlar içereceğine ve güzel bir başlangıç olacağına inanıyorum. Başbakanımızın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaretiyle ekonomik konularda işbirliği fırsatları karşılıklı olarak değerlendirildi. Bugünkü görüşmemizin de sonuçlarını Yeni Zelanda iş dünyası ile paylaşacağım. İlk fırsatta da Kütahya’yı ziyaret etmekten mutluluk duyarım” diye konuştu.

Işın: Hollanda için ‘seracılık ve yaban mersini üretimi’, önemli bir fırsat!

Kütahya Ticaret Borsası’nın Hollanda Büyükelçiliği görüşmesinde bir araya geldiği Büyükelçilik Kıdemli Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Pelin Işık ise, Türkiye’deki en büyük yatırımcıların Hollanda’dan olduğunu hatırlatarak, “Hollanda Türkiye’de önemli fırsatlar görüyor. İki ülke arasında 12 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var ve bunu artırmak istiyoruz” dedi. Toplantıda Hollanda’nın dünyada Amerika’dan sonra ikinci büyük tarım ürünleri ihracatçısı olduğunu belirten Büyükelçilik Tarım Müşavir Yardımcısı Uğur Işın ise şu değerlendirmede bulundu:

“Hollanda Türkiye’ye tarımsal yatırımda ilk sırada. Özellikle sebze tohumu, patates tohumu ve seracılık alanında çok ciddi yatırımlarımız var. Kütahya’da bu alanlar çok hızlı gelişiyor. Birkaç Hollanda firması seracılık alanında ciddi tekliflerde bulundu. Dünyada ihracatta yıldızı parlayan yabanmersini açısından da Kütahya çok elverişli bir bölge. Hollanda’da topraktaki nitrat seviyesi çok arttığı için hayvancılık sektörü küçüldü. Özellikle şu dönem Kütahya’da yatırım yapmak isteyen ve yabancı bir ortak arayan büyük işletmeler için güzel bir dönem. Hollanda’nın seracılık ve yaban mersini üretimiiçin ise çok ciddi destekleri olabilir. Bu konuda yatırım iş birliklerini birlikte organize edebiliriz.”

Yol: Kütahya 250 bin tonu aşan yıllık üretimiyle sütçülükte de lider!

Büyükelçilik görüşmelerinde Kütahya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Yasemin Yol ise Kütahya’nınpotansiyelini içeren detaylı bir sunum yaptı. Sunumda Kütahya’nın tarım ve hayvancılık ürünleri, süt üretimi ve süt besiciliği, ihracatı, seramik ve porselen sektörü, organik ve coğrafi işaretli katma değerli ürünleri ile önemli bir potansiyel taşıdığını vurgulayan Yol, “Kütahya, verimli tarım arazileri sayesinde buğday, mısır ve ayçiçeği gibi birçok üründe yüksek çeşitliliğe sahip. Hayvancılık alanında ise büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı oldukça yüksek” dedi.

Kütahya’nın yıllık 250 bin tonun üzerindeki sütüretimiyle Türkiye’de öne çıkan iller arasında yer aldığını ve üretilen sütlerin hem iç pazarda hem de dış pazarda değerlendirildiğini kaydeden Yol, “Yeni Zelanda’nın, hayvancılık ve süt besiciliği alanındaki üstün başarısı, uluslararası tarım ve gıda iş birlikleri açısından güçlü bir temel oluşturuyor. Biz de Kütahya’da yetiştirici birlikleri ve çiftçilerle iş birliği içinde, süt verimliliğini artırmaya yönelik genetik ıslah projeleri ile yem bitkisi destekleme çalışmaları yürütüyoruz. Kütahya Ticaret Borsası olarak, bu potansiyelin somut projelere dönüşmesi adına Yeni Zelanda’nın gelişmiş süt teknolojileri, genetik ıslah ve hayvan besleme konularındaki deneyimlerinden yararlanmaya açığız” diye konuştu.