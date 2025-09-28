Merkez üssü Kütahya Simav olan 5,4 büyüklüğünde meydana gelen depem Bursa ve çevresinin de hissettiği şiddetli şekilde hesap edildi.BURSA (İGFA) - AFAD, saat 12.59'da meydana gelen depremin merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olarak açıkladı.
5,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin yerden 8,46 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.
#DEPREM Büyüklük:5.4 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-09-28
Saat:12:59:15 TSİ
Enlem:39.22167 N
Boylam:28.99389 E
Derinlik:8.46 km
Detay:https://t.co/0jXjfR3Zbl
Deprem, Bursa ve çevresine de oldukça kuvvetli hissedildi.
AFAD, gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.