Kütahya’da eğitim veren Nafi Güral Fen Lisesi; bu yıl üniversite sınavına giren 78 öğrencisinden 37’sinin ‘tıp’, kalanının ise ‘mühendislik’ fakültelerini kazanmalarıyla yüksek başarı grafiğini ortaya koydu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’da eğitim veren devlet okulu Nafi Güral Fen Lisesi, 2024-2025 üniversite sınavı sonuçlarıyla büyük bir başarıya imza attı.

Avrupa standartlarında, modern eğitim anlayışını benimseyen lisenin bu yıl üniversite sınavına giren 78 öğrencisinden 37’si tıp fakültelerine, kalanı ise mühendislik fakültelerine yerleşerek okulun yüksek başarı grafiğini bir kez daha ortaya koydu.

Nafi Güral Fen Lisesi Müdürü Murat Fazıl Akkoç, bu başarıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Öğrencilerimizin üniversite sınavında elde ettiği bu tarihi başarı, eğitim anlayışımızın, öğretmenlerimizin özverisinin ve öğrencilerimizin azminin sonucudur. 37 öğrencimizin tıp fakültelerine yerleşmesi, hepimiz için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bunun yanı sıra mühendislik fakültelerine yerleşen öğrencilerimiz de ülkemizin geleceğine önemli katkılar sunacak. Öğrencilerimizi gönülden kutluyorum.”

NAFİ GÜRAL: “BU BAŞARI TÜM KÜTAHYA İÇİN GURUR KAYNAĞIDIR”

NG Grup Kurucu Başkanı ve Nafi Güral Eğitim Vakfı (NGEV) Onursal Başkanı Nafi Güral ise başarıyı şu sözlerle kutladı:

“Gençlerimizin böylesine seçkin fakültelere yerleşmeleri, ülkemizin geleceği adına umut verici. Nafi Güral Fen Lisesi’nin ortaya koyduğu bu başarı, sadece öğrencilerimiz ve aileleri için değil, tüm Kütahya için gurur kaynağıdır. Eğitim alanındaki yatırımlarımızın böylesine karşılık bulması, bizi son derece mutlu ediyor.”