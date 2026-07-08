Osmangazi Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Erkan Aydın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda şehitler anılırken, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı vatandaşlara dikkatli olma çağrısı yapıldı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Erkan Aydın, görevleri sırasında şehit olan polis memuru Tayfun Baş, Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut ve Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal için rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi. Başkan Aydın ayrıca, Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır ile tiyatro sanatçısı Zihni Göktay'ı da anarak, sanat dünyasına katkılarından dolayı saygı ve rahmetle andı. Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için de taziye mesajı paylaşan Aydın, bölgede görev yapan Türk arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

'UFACIK BİR KIVILCIM KOSKOCA ORMANLARI YOK EDEBİLİR'

Yaz aylarıyla birlikte artan orman yangınlarına dikkat çeken Başkan Erkan Aydın, vatandaşları ve çiftçileri daha duyarlı olmaya çağırdı.

Son yıllarda özellikle yaz dönemlerinde orman yangınlarında artış yaşandığını belirten Aydın, Gökçeören Mahallesi'nde meydana gelen yangının büyümeden kontrol altına alındığını hatırlattı. Başkan Aydın, 'Anız yakmada, piknikte ve sigara atmada çok dikkatli olunmalı. Ufacık bir kıvılcım koskoca ormanların yok olmasına sebep oluyor. Hepimizin ciğerleri yanıyor ve üzülüyoruz' ifadelerini kullandı.

LALE KARABIYIK İSMİ İÇİN KARAR

Meclis toplantısında parti grup sözcülerinin değerlendirmelerinin ardından gündem maddeleri görüşüldü. Komisyonlardan gelen raporlar da meclis üyelerinin onayına sunuldu.

Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan, Osmangazi ilçe sınırları içerisinde uygun görülecek bir yere Prof. Dr. Lale Karabıyık isminin verilmesine ilişkin rapor, oy birliğiyle kabul edildi.

Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.