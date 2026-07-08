Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafını imzaladı.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvedeki aile fotoğrafını imzaladı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuk liderleri, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile karşıladı.
Resmi karşılama töreninin ardından liderlerin katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.
Baskısı alınıp çerçevelenen aile fotoğrafını, sırasıyla tüm liderler imzalarken son imza, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldı.
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