Bunlar da ilginizi çekebilir

Baskısı alınıp çerçevelenen aile fotoğrafını, sırasıyla tüm liderler imzalarken son imza, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuk liderleri, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafını imzaladı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.