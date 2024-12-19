Kütahya'da geçtiğimiz günlerde çalışmalarına başlanan ve basın sektöründe faaliyet gösterecek olan "Kütahya Gazeteciler Birliği" kuruldu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Gazeteciler Birliği'nin Kurucu Başkanı Cavit Kocaçay, düzenlediği basın toplantısında, Kütahya'da basın camiası adına yeni bir dönemin başlattıklarını söyledi.

Kütahya'da faaliyet gösteren gazeteciler olarak kentin basın sektörüne katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Kocaçay, "Gazetecilik mesleğinin gelişimine destek sağlamak, vatandaş ve gazeteci arasındaki diyaloğu geliştirmek, güveni tesis etmek, yerel basının daha güçlü bir hale gelmesini sağlamak amacıyla Kütahya Gazeteciler Birliği’ni kurmuş bulunmaktayız." dedi.

Kocaçay, Kütahya Gazeteciler Birliği'nin gazetecilik mesleğini daha ileriye taşımayı, yerel basının sesini güçlendirmeyi ve halkın doğru, tarafsız bilgiye ulaşabilmesi için her türlü gayreti göstereceklerini vurguladı.

"GAZETECİLER VE TOPLUM YARARINA FAALİYET GÖSTERECEK"

Birlik olarak Kütahya'nın toplumsal yapısına değer katacak projeler ve çalışmalarla, yerel gazetecilerin yanında olmayı, onların haklarını savunmayı ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı, kendilerine amaç edindikleri ifade eden Kocaçay, "Kütahya Gazeteciler Birliği, sadece gazetecilerin değil, aynı zamanda toplumun da yararına olacak birçok projeye imza atmayı amaçlamaktadır. Eğitim, dayanışma, etik değerler ve basın özgürlüğü konularında farkındalık oluşturarak, aynı zamanda gazetecilerin mesleki hayatlarını kolaylaştıracak imkânlar sunmayı, yerel gazetecilerin birbirleriyle güçlü bir dayanışma içinde olmalarını teşvik ederek, daha verimli bir ortamın oluşmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir" dedi.

Birlik olarak, Kütahya'daki tüm gazetecilere ve basın sektörüne yeni bir soluk getireceklerini dile getiren Kocaçay, bu girişimle Kütahya'nın basın sektörünü daha güçlü kılmayı hedeflediklerini aktardı.

"AYRIŞTIRICI DEĞİL, BİRLEŞTİRİCİ OLACAĞIZ"

"Birlik olarak ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız"diyen Kocaçay, "Kütahya Gazeteciler Birliği olarak üyemiz olsun olmasın, sahada çalışan tüm basın mensuplarımızın her daim yanında olacağız. En hassas olduğumuz konulardan birisi de, halkın nazarında saygın bir meslek olan gazeteciliğin itibarının korunması için gerekli önlemleri almakta kendimizi yükümlü hissediyoruz." ifadelerini kullandı.