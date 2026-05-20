Balıkesir'de düzenlenen U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda Kütahya Belediyespor sporcuları K14 A kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.

KÜTAHYA (İGFA) - 16-17 Mayıs tarihlerinde Balıkesir'de gerçekleştirilen U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda mücadele eden Kütahya Belediyespor sporcularımız, önemli bir başarıya imza atarak K14 A kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.



Ülkemizin dört bir yanından başarılı sporcuların katıldığı şampiyonada sporcularımız; disiplinli çalışmaları ve azmiyle dikkat çekti.

Zorlu etaplarda fiziksel performanslarını ve stratejik düşünme becerilerini ortaya koyan takımımız, elde ettiği dereceyle şehrimize büyük bir gurur yaşattı.

Türkiye üçüncülüğü elde ederek bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı, yönetim kurulumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.