Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin 2026 Gençlik Yılı kapsamında düzenlenen Üniversite Spor Festivali, 5-20 Mayıs tarihleri arasında 10 branşta yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Organizasyon, ödül töreniyle sona erdi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin ilan ettiği 'Gençlik Yılı' kapsamında; İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu ve öğrenci toplulukları iş birliğiyle düzenlenen Üniversite Spor Festivali tamamlandı.

5 Mayıs'ta başlayıp 20 Mayıs'a kadar süren organizasyonda, 10 branşta müsabakalar yapıldı. Öğrenciler; futbol, satranç, dart, badminton, voleybol, masa tenisi, basketbol, doğa yürüyüşü, bilek güreşi ve ayak tenisi müsabakalarında kıyasıya bir yarış sergiledi.

Bugün sona eren Üniversite Spor Festivalinde, voleybol branşının final maçlarının ardından ödül töreni gerçekleştirildi. İlçe protokolünün de katıldığı törende kısa bir selamlama konuşması yapan İnegöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, 'İnegöl Belediyesi ile birlikte organize ettiğimiz Üniversite Spor Festivalimiz tamamlandı. Ödül törenini gerçekleştiriyoruz. 5 Mayıs'tan itibaren müsabakalar coşkulu şekilde oynandı. İnegöl Belediyemizin Gençlik Yılı kapsamında yoğun bir katılımla yapıldı müsabakalar. Aşağı yukarı 500 dolayında sporcu öğrencimiz bu organizasyonda yer aldı. Katılan gençlerimize teşekkür ediyorum' dedi.

GENÇLERİ MERKEZE ALAN YÖNETİM ANLAYIŞI

Törene katılan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ise büyük bir heyecanla düzenlenen Üniversite Spor Festivalinin ödül töreninde bulunmaktan büyük keyif aldığını söyledi. 5-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen festival boyunca gençlerin 10 farklı branşta ter döktüğünü, mücadele ettiğini, takım ruhunu ortaya koyduğunu ve sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterdiğini kaydeden Aydın, 'Bu organizasyon vesilesiyle yeni yeni dostluklar kuruldu, güzel hatıralar birikti, üniversite gençliği arasında güçlü bir dayanışma ortamı oluştu. Aslın da bizim de amacımız tam olarak buydu diyebilirim. Bildiğiniz üzere İnegöl Belediyesi olarak 2026 yılını Gençlik Yılı ilan ettik. Bunu yaparken hedefimiz, gençlerimizi merkeze alan güçlü bir anlayışı ortaya koymaktı. Çünkü biliyoruz ki; bir şehrin enerjisi de geleceği de gençleriyle şekillenir. Bu vesileyle bu güzel organizasyonda emeği geçen paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Festivalimize enerji ve heyecan katan gençlerimize ayrıca teşekkür ediyor, dereceye giren tüm sporcularımızı ve takımlarımızı kutluyorum' diye konuştu.

Bu arada Kaymakam Eren Arslan da ödül takdimi için çıktığı sahnede dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Salonda tüm branşlarda derece elde eden takım ve sporculara ödülleri takdim edildi.