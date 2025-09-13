Kayseri Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Germir Mahallesi’nde hayata geçen “Melikgazi Belediyesi H. Mehmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi ve Ayten Yıldırım 112 Acil İstasyonu”nun açılış töreni gerçekleşti.

KAYSERİ (İGFA) - Açılış töreninde yeni açılışların müjdesini veren Kaysri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Güzel bir sağlık ocağının açılışını yapıyoruz. Birçok hayırseverimizle projeler gerçekleştiriyoruz. Buraya yeni bir yatırımı da Sağlık Müdürlüğümüz yapacaklar. Daha sonrasında tamamlanacak bir konut projesi var. Konut projesini tamamladıktan sonra temeli atılmış yarım kalmış bir cami inşaatı var. Onu da inşallah Mehmet Amca'nın adına yapmak istiyoruz. Sağlık konusunda Melikgazi Belediyesi olarak şu anda ihtiyaçların büyük bir kısmını karşılamış olduk, bütün ihtiyaçlar neredeyse tamamlandı. Yakında inşallah bitmiş olan üç tane daha sağlık ocağımız var. Biri Selçuklu Mahallemizde bulunan Türkkan Ailesi ile yaptığımız aile sağlık merkezi, diğeri Mehmet Hisar amcayla cami yapmıştık, Yukarı TOKİ‘de sağlık ocağı yaptık, onun açılışını yapacağız. Aynı şekilde Şirintepe Mahallemizde Çataloğlu Ailesi ile yaptığımız aile sağlık merkezi, Bahçelievler Mahallemizde dördüncü sağlık ocağının şu anda tamamlanması söz konusu, onu açacağız. Keykubat’ta bir sağlık ocağımız var, onun inşaatı devam ediyor. Dolayısıyla sağlık konusunda Melikgazi‘de sorunumuz yok, 15’in üzerinde sağlık ocağını ilçemize kazandırdık" dedi.

Hayırseverin oğlu Murat Yıldırım yapılan sağlık merkezi için büyük çaba gösteren Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ise, “ Melikgazi Belediye Başkanımız inanılmaz çalışkan birisi. Sağlık hizmetleri noktasında en ufak bir sorun yaşamadık. Arsa temini veya yatırımın hayat bulması noktasında emin olabilirsin benden daha fazla sağlığa hakim birisi. Çok şanslı bir İl Müdürüyüm. Siyasilerimiz, Belediye Başkanlarımız, büyüklerimiz biz daha onlara söylemeden bizim adımıza bizden çok daha fazla emek vererek burada sağlık hizmetlerinin daha iyi olması noktasında gayret gösteriyorlar.” dedi.

İş başarma egzersizi alışkanlığı sayesinde Melikgazi’de ve Kayseri’de yatırım hizmetlerinin çok hızlı bir şekilde planlandığını belirten Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Başkan Palancıoğlu’na ve ekibine teşekkür etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, cuma günlerinde Başkan Palancıoğlu’nun açılış, temel atma gibi törenlerinin yoğunlukta olduğunu belirterek yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Burada bir gün ilan etmek istiyorum. Salı günü sanayicilerle bir araya geliyoruz, sanayiciler günü diyoruz. Çarşamba günü çarşıda oluyoruz, çarşı günü ilan ediyoruz. Müsaadenizle bugünden itibaren Cuma gününü Palancıoğlu günü ilan ediyorum. Palancıoğlu varsa Cuma günü ya açılış vardır ya temel atma vardır."