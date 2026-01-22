Kütahya Belediyesi personeline yönelik olarak, uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Semineri düzenlendi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, personelinin bilinçlenmesini ve toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefleyen eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda belediye personeline yönelik Bağımlılıkla Mücadele Semineri gerçekleştirildi. Seminer, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Dinçer Çelebi tarafından verildi. Eğitimde, uyuşturucu ve madde bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri, bağımlılığın oluşum süreci ve bu sorunla mücadelede izlenmesi gereken yöntemler kapsamlı şekilde ele alındı.

Programda ayrıca, bağımlılıkla mücadelede erken farkındalığın önemi, risk gruplarının tanınması, korunma yolları ve kamu kurumlarının bu süreçte üstlendiği sorumluluklara ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Personelin sorularının da yanıtlandığı seminerde, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin hayati rolü vurgulandı.