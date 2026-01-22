Gölcük Belediyesi'nin olası afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla oluşturduğu arama kurtarma ekibi, eğitimlerine tam kadro başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Gölcük Belediyesi, olası afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde 30 kişilik arama-kurtarma ekibi kurdu.

27 erkek ve 3 kadın personelden oluşan Gölcük Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GÖLAK), kapsamlı bir eğitim sürecine girdi. Bu kapsamda ilk eğitimler; teorik ve uygulamalı olarak meclis salonu ve Kongre Sarayı bahçesinde verildi.

3 GÜN SÜREN EĞİTİMLER BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uzman ekiplerince verilen ve 3 gün süren eğitimlerde, GÖLAK ekiplerine; haritadan konumlandırma ve GPS kullanımı konularında teorik bilgiler verilerek sahada uygulama yapıldı.

Eğitimlerin ardından sınava tabi tutulan GÖLAK personelleri, sınavı başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazandılar.

'AFETE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Olası afet durumlarına hazırlık için GÖLAK ekibinin önemine değinen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, '17 Ağustos Gölcük depremini yaşayarak bu konuda büyük tecrübe edinmiş bir kent olarak. Her an yaşanabilecek bir afete karşı hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. AFAD ile iş birliği içinde yürüttüğümüz eğitimler ile halkımızın can güvenliğini en üst seviyede sağlamayı hedefliyoruz' dedi.

'EKİPLERİMİZİ DİNAMİK TUTACAĞIZ'

Sezer, 'Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğümüzün kurulmasıyla birlikte, kurumsal olarak da kapasitemizi arttırdık. Eğitimlerimizi ve sonrasında düzenlenecek tatbikatlarımızı düzenli hale getirerek ekiplerimizi dinamik tutacağız' diye konuştu.