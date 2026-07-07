Kuşadası'nın köklü turizm tesislerinden biri olan ve geniş bir yeşil alanda konumlanan Asteria Ephesus Kuşadası Hotel, 2026 yaz sezonuna yönelik misafir deneyimleri ve sektörel gelişmeleriyle turizmde adından söz ettirmeye devam ediyor.

AYDIN (İGFA) - Eski adıyla Labranda Ephesus Princess olarak bilinen ve yapılan dönüşümün ardından yeni konseptiyle hizmet veren Asteria Ephesus Kuşadası Hotel, özellikle doğayla iç içe yamaç mimarisi, aile dostu aktiviteleri, damak tadına hitap eden eşsiz lezzetleriyle bu sezon da yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olacak.

Ege Bölgesi'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kuşadası'nda yaz sezonu tüm hızıyla sürerken, bölgenin sembol tesislerinden Asteria Ephesus Kuşadası, yenilenen hizmet anlayışı ve geniş aktivite alanlarıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yaklaşık 120 bin metrekarelik devasa bir yeşil alan üzerine kurulu olan tesis, hem ana bina hem de doğayla uyumlu bungalov üniteleriyle bu yıl da ailelerin ve çiftlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

İTALYAN MUTFAĞI VE NEFİS LEZZETLER

Ege Denizi'ne karşı sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerini damak tadına en üst seviyede hitap eden lezzetleriyle öne çıkan Asteria Ephesus Kuşadası Hotel, Selectum Hotels ailesine katıldıktan sonra farkını ortaya koyuyor. Selectum Blu Cruises Gemisi'yle Yunan Adaları tatilinde müşterine unutulmaz lezzetler sunan ve uluslararası yolcu oylamalarında ve turizm otoritelerince 'Gemide En İyi Lezzet, Mutfak' ödülü de almıştı.

Asteria Ephesus Kuşadası Hotel'in en önemli özelliklerinden birisi de La Romantica İtalyan Mutfağı ve Pescatore Balık Deniz Ürünleri, Ege Denizi manzarasıyla muhteşem bir akşam yemeği keyfi yaşatıyor. İtalyan Mutfağı Şefi Mehmet İnal'ın ekibiyle verdiği enfes İtalyan Mutfağı ile müşteriler kendilerini Roma'da hissediyor. Gerçek İtalyan reçetelerine sadık kalınarak hazırlanan el yapımı makarnalar, taş fırından çıkan odun ateşinde pişmiş pizzalar ve Akdeniz'in taze otlarıyla harmanlanan başlangıç tabağı alternatifleri, gastronomi meraklılarından tam not alıyor.

GÜLER YÜZLÜ HİZMET AŞKIYLA YANAN PERSONEL

Turizmde en çok konuşulan konuların başında yer alan otel personellerinin müşterilere karşı yaklaşımı, yerli ve yabancı turistlerin otel tercihlerinde önemli rol oynuyor. Asteria Ephesus Kuşadası Hotel, müşterilerinin memnuniyetini kırmızı çizgileri olarak kabul ediyor. Otel personelinin müşterilere karşı yaklaşımı, güler yüzlü hizmet aşkı, ihtiyaçlara anında cevap verme refleksiyle büyük takdir görüyor.

Otele girdiğiniz an itibariyle başlayan uğurlamaya kadar geçen tatil sürecinde restoranttan barlara, aktivite ekibinden oda hizmetlerine kadar tüm personelin güler yüzlü, samimi yaklaşımlarıyla müşterilerini en iyi şekilde ağırlıyor.

AKTİVİTE, EĞLENCE VE COŞKU

Asteria Ephesus Kuşadası Hotel aktivite ekibi, inanılmaz enerjileriyle müşterilerini nasıl eğlendireceklerini çok iyi biliyor. Otel müşterileri, 7'den 70'e her yaş aralığıyla girilen diyaloglar, samimi aile ortamında yaşanılan güzel anıları aktivite ekibi ile yaşıyor.

Aileler için özel tasarlanmış havuzlar, çocuk havuzları ve büyüleyici bir sahilden beklenen her şeyin bulunduğu Asteria Ephesus Kuşadası Hotel, yeşil alanda dinlenmek isteyenlerin de birinci adresi oluyor.

Kuşadası turizminin köklü oyuncularından olan Asteria Ephesus Kuşadası Hotel, Ege'nin turkuaz sularını ve yeşil doğasını bir araya getiren mimarisiyle, 2026 turizm sezonunun sonuna kadar yüksek doluluk oranlarıyla ekonomiye ciddi bir katma değer sağlamayı hedefliyor.