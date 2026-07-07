Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçedeki 859 mahallede uçkun ve larvaya yönelik ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, haşereye karşı şehir genelinde mücadele ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek, yaz döneminde ilaçlama faaliyetlerini Konya'nın dört bir yanında titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Konya'nın 31 ilçesinde 859 mahallede ilçe belediyeleri ile koordineli olarak çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, 'Ekiplerimiz uçkun mücadelesinde 06.00-10.30 ve 18.00-22.30 saatleri arasında; larva mücadelesinde ise saat 07.00-17.00 arasında ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmalarımızda Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı, insan, hayvan, bitki ile çevre sağlığına uygun olan, çevreci ve biyolojik ilaçlar tercih ediyoruz. Hemşehrilerimizden haşere ile mücadele çalışmalarına katkı sağlamaları için gıda artıklarını poşetlemeden atmamaları, çevre temizliğine dikkat etmeleri, çöplerini poşetlemeleri ve çöp konteynırlarına koyarak açıkta bırakmamaları rica ediyorum.

Ayrıca hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın da gübrelerini biriktirmemeleri ve kendilerinin de periyodik olarak ilaçlama yaparak haşerelerin üremesine meydan vermemesi büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın çevre temizliği konusunda göstereceği hassasiyet, yürüttüğümüz mücadelenin başarısını daha da artıracaktır. Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Konya için tüm imkânlarımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR 31 İLÇEDEKİ 859 MAHALLEDE DEVAM EDİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte 31 ilçedeki 859 mahallede; 21 uçkun, 14 larva, 4 kontrol ve bir teknik servis ekibi olmak üzere toplam 40 ekiple yürütülüyor. İlçe belediyeleri ve muhtarlarla koordineli bir şekilde yapılan çalışmalarda; sokaklar, park, bahçe, mezarlık ve mesire alanları periyodlar halinde ilaçlanıyor. Çalışma 20 ULV makinesi, 14 pülverizatör, 14 ilaçlama pompası, 1 mist blower olmak üzere toplam 49 adet makineyle gerçekleştiriliyor.

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Çevre Sağlığı İlaçlama Yönetim Sistemi kapsamında; tüm araçlar GPS Araç Takip Sistemi ile kontrol edilerek mahallelerdeki sokak ilaçlaması, ilaçlama saatleri, kullanılan ilaç, mazot ve benzin gibi tüm argümanların takip ve kontrolü de sistematik olarak yapılıyor.

Çevre ilaçlamasında çalışan personele yönelik, biyosidal ürün uygulayıcı eğitimleri, sağlık taramaları, hizmet içi eğitimler, saha denemeleri, teorik ve pratik ürün uygulama eğitimleri de rutin olarak gerçekleştiriliyor.