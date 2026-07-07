Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirecek projeleri birer birer tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuyor. Bu kapsamda Gölcük Ulaşlı Mahallesi D-130 Karayolu'nun altında yapımı tamamlanan alt geçit, araç trafiğine açıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Gölcük Ulaşlı Alt Geçit Projesi', tamamlanarak araç trafiğine açıldı. D-130 Karayolu'nun iki yakasını birbirine bağlayan proje sayesinde Ulaşlı sahili ile güneyde yer alan yerleşim alanları arasında güvenli, hızlı ve kesintisiz ulaşım imkânı oluşturuldu. Vatandaşlar artık D-130 üzerindeki yoğun trafiğe takılmadan alt geçidi kullanarak karşıya güvenle geçebiliyor.

YOĞUN İMALAT SÜRECİ YAŞANDI

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar kapsamında alt geçit yapısı için 58 adet 22 metre uzunluğunda ve 80 santimetre çapında toplam bin 276 metre fore kazık imalatı yapıldı.

Fore kazık çalışmaları için 625 metreküp beton ve 102 ton demir kullanılırken döşeme, yaklaşım plakları, betonarme perde duvar yapımında 1.100 metreküp beton ile 206 ton demir kullanıldı. Proje kapsamında 2.750 ton asfalt serimi gerçekleştirilerek alt geçit ve bağlantı yolları modern bir görünüme kavuşturuldu.

Ayrıca bin metre yağmur suyu hattı ve 300 metre atık su hattı ve 450 metre yaya kaldırımı imalatı gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında toplam 1.634 metre orta gerilim yer altı kablosu döşenerek, projenin yapımına engel teşkil eden havai enerji hatları yer altına alındı.

Öte yandan alt geçidin güvenli ve konforlu kullanımını sağlamak amacıyla 100m 3x2,5 NYM kablo ile beslenen 6 adet projektör devreye alınarak bölgenin aydınlatması tamamlandı.

ULAŞLI ALT GEÇİDİ TRAFİĞE NEFES OLDU

Proje kapsamında D-130 Karayolu'nun güneyinde bulunan 1047 Sokak ile kuzeyinde yer alan 1019 Sokak alt geçitle birbirine bağlandı. Böylece Ulaşlı sahili ile iç kesimler arasında ulaşım daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya ve şehir içi ulaşım konforunu artırmaya devam edecek.