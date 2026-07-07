TCL Electronics Türkiye Genel Müdürü Timo Xu, LÖSEV Kurucusu Dr. Üstün Ezer'i ziyaret ederek lösemili çocukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerde iş birliklerini sürdüreceklerini vurguladı.

İSTANBUL ( İGFA) - Küresel teknoloji liderlerinden TCL Electronics ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) arasında uzun yıllara dayanan iş birliği, gerçekleştirilen üst düzey bir ziyaretle yeni bir boyut kazandı.

TCL Electronics Türkiye, Kafkasya & Levant Bölgesi Genel Müdürü Timo Xu, LÖSEV'in Ankara'daki modern sağlık merkezi Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ni ziyaret ederek, LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer ile bir araya geldi.



Gerçekleşen ziyarette, TCL Electronics Türkiye ile LÖSEV arasında uzun süredir devam eden iş birliği kapsamında bugüne kadar hayata geçirilen projeler ve LÖSEV'in üzerinde çalıştığı yeni projeler için TCL'in olası destek planları ele alındı.

TCL Electronics ve LÖSEV, çocukların tedavilerine daha yüksek bir moralle devam etmeleri ve sosyal yaşamdan kopmamaları için uzun süredir önemli projelere imza atıyor.

İki kurumun iş birliği kapsamında daha önce Ankara LÖSEV Lösemili Çocuklar Köyü'nde konaklayan ve tedavi gören çocuklar için özel e-oyun odası kurulmuştu. İş birliğinin ikinci aşamasında ise yine Lösemili Çocuklar Köyü bünyesinde, çocukların en sevdikleri içerikleri yüksek kaliteyle izleyebilecekleri, akustik düzenlemelerle ve 115 inçlik ultra büyük televizyon altyapısına sahip özel bir sinema odası hayata geçirilmişti.

Bu projelerle çocukların birlikte vakit geçirebileceği, sosyalleşebileceği, eğlenirken dayanışma duygusunu güçlendirebileceği özel alanlar oluşturulmuştu.



TCL Electronics'in LÖSEV ile gerçekleştirdiği iş birliği, markanın teknolojiyi yalnızca günlük yaşamı kolaylaştıran bir unsur olarak görmediğini, aynı zamanda toplumsal fayda yaratmanın güçlü bir aracı olarak kullandığını göstermesi açısından önem taşıyor.

LÖSEV'in çocuklar ve aileleri için yürüttüğü sağlık, eğitim ve sosyal destek çalışmalarına katkı sunmayı önemseyen TCL Electronics, çocukların tedavi süreçlerinde moral bulabilecekleri, sosyal bağlarını güçlendirebilecekleri ve daha keyifli zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturmaya odaklanıyor.

'LÖSEV'İN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Ziyaret kapsamında açıklamada bulunan TCL Electronics Türkiye Genel Müdürü Timo Xu, LÖSEV ile yapılan iş birliğinin TCL'in uzun vadeli sosyal sorumluluk yaklaşımının parçası olduğunu vurguladı. Xu açıklamasında, 'LÖSEV ile sürdürdüğümüz çalışmalar, TCL Electronics'in topluma katkı sağlama vizyonunun en değerli örnekleri arasında yer alıyor. Çocukların tedavi süreçlerinde moral bulabilecekleri, sosyal hayata daha güçlü şekilde katılabilecekleri ve kendilerini daha iyi hissedebilecekleri alanlar yaratmanın çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Daha önce hayata geçirdiğimiz oyun odası ve sinema odası projeleriyle çocukların yaşam kalitesine küçük de olsa anlamlı bir katkı sunmayı hedefledik. Bugün Lösante Hastanesi'nde Dr. Üstün Ezer ile bir araya gelmekten, LÖSEV'in büyük emek ve özveriyle sürdürdüğü çalışmaları yerinde görmekten büyük mutluluk duyduk. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de LÖSEV'in yanında olmaya, çocukların mutluluğunu ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Bugün de burada yeni iş birliklerimiz için olası planlarımızı değerlendirmek amacıyla bir araya geldik.' dedi.



'TEDAVİ BAŞARISINI BİRLİKTE YÜZDE 100'LERE ÇIKARMAYI UMUYORUZ'

LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer ise açıklamasında şunları söyledi: 'Lösemili çocuklarımızın tedavi sürecinde ilaçla tedaviler (kemoterapi) bu işin yüzde 50'sini oluştururken diğer yüzde 50'sini oluşturan unsurlar iyi beslenme, moral ve motivasyondur. Çocukların hastalıklarını unutmaları, eğlenmeleri, geleceğe dair hedefler hayal etmeleri, kısacası hayata sımsıkı sarılmaları çok önemlidir. TCL'in Lösemili çocuklarımız için yaptığı destekler bu amaca hizmet eden çok doğru ve başarılı örneklerdir. Umuyoruz gelecekte çok daha büyük projeleri birlikte hayata geçirerek tedavi başarımızı yüzde 100'lere çıkaracağız.'



Ziyaret, Xu ve Dr. Ezer'in Lösante Hastanesi'ndeki alanları incelemeleri ve çocukların sosyal hayata adaptasyon süreçlerine yönelik atılabilecek yeni adımları görüşmeleri ardından sona erdi. İki kurum, önümüzdeki dönemde de çocukların hayatına dokunacak ve onlara umut olacak projeler geliştirmeye devam edecek.