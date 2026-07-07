Bursa Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği 'Geleneksel Mahalle Çocuk Şenlikleri' renkli görüntülerle başladı.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi; çocukların mahalle kültürüyle büyümesini sağlamak, geleneksel oyunlarını tanımasına katkıda bulunmak ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla 'Geleneksel Mahalle Çocuk Şenlikleri' düzenliyor.

Şenlik, yaz boyunca Yıldırım'ın 24 mahallesinde çocukları eğlence ve çeşitli oyunlarla buluşturacak. Tamamen ücretsiz gerçekleştirilen etkinlikler, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER

Geleneksel Mahalle Çocuk Şenlikleri'nin ilk durağı, Değirmenönü Mahallesi oldu. Şenliğe katılan yüzlerce çocuk; eğlence ve oyun dolu unutulmaz bir gün yaşadı.

Halat çekme, su taşıma, çember çevirme, yumurta taşıma, ip atlama, mendil kapmaca ve drama etkinlikleriyle geleneksel oyunları deneyimleyen minikler; Hacivat-Karagöz ve jonglör gösterileriyle de keyifli vakit geçirdi. Renkli görüntülere sahne olan şenliğin sonunda çocuklara dondurma ve balon ikram edildi. Aileler de miniklerin mutluluğuna ortak oldu.

YILDIRIM'DA ÇOCUK OLMAK AYRICALIK

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Yıldırım'da hizmet önceliği her zaman çocuklar ve gençlerimiz oldu. Geleneksel Mahalle Çocuk Şenlikleri ile hem evlatlarımızın keyifli vakit geçirmelerine hem de sosyalleşmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Çocuklarımızın ekrandan uzak ve sosyal bir ortamda büyümelerini istiyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Geleceğimiz olan evlatlarımızın mutlu, sağlıklı ve güçlü bireyler olarak yetişmesi için projeler üretmeyi sürdüreceğiz. Yıldırım'da çocuk olmak her zaman ayrıcalık olmaya devam edecek' dedi.