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Elde edilen bilgi ve deneyimlerin, NERS Projesi kapsamında İzmir'de uygulanacak pilot çalışmaların planlanması ve kentin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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Program kapsamında Enghave Climate Park, Carlsberg Byen / Østen for Humlen, DHI, Tåsinge Meydanı, Venøgade Sokağı, Karens Minde Aksen ve Scandiagade bölgeleri ziyaret edildi. İncelemelerde, doğa temelli çözümler, sünger kent yaklaşımı ve aşırı yağışların yönetimine yönelik uygulamalar değerlendirildi.

Bu kapsamda proje ekibi, Kopenhag'da teknik saha ziyaretine katıldı. Ziyaretin temel amacı, İzmir'de hayata geçirilecek pilot uygulama alanlarına uyarlanabilecek teknik, mekânsal ve yönetsel yaklaşımları yerinde inceleyerek deneyim kazanmak oldu.

Avrupa Birliği-Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında yürütülen proje; doğa temelli çözümlerle yağmur suyu yönetimini iyileştirmeyi, yerel katılımı artırmayı, yeşil altyapı uygulamalarını yaygınlaştırmayı ve iklim değişikliğine uyum konusunda kurumsal kapasiteyi güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen Yağmursuyu Sürdürülebilirliği İçin Doğa Temelli Katılım Projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonundaki heyet Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da teknik saha ziyaretine katıldı.

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