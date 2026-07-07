Konya'da Karatay Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Geleneksel Karatay Lavanta Günleri, üç gün boyunca dolu dolu etkinliklerle ziyaretçilerini ağırladı.

KONYA (İGFA) - Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesinde gerçekleştirilen festival, Konya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle katılım rekoru kırdı.

Festival boyunca mor lavanta tarlalarının eşsiz atmosferinde doğa, kültür, sanat ve eğlence bir araya geldi. Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesinde düzenlenen organizasyon, her yaştan ziyaretçiye dolu dolu üç gün yaşattı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN YOĞUN İLGİ

Konya'nın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, lavanta bahçesinde doğayla iç içe vakit geçirdi, mor tarlalar arasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve festival alanındaki etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Üç gün boyunca süren organizasyon, bugüne kadarki en yüksek katılımla tamamlandı.

Karatay Lavanta Günleri'ne katılan ziyaretçiler, festivalin her geçen yıl daha da geliştiğini belirterek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, başta Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca olmak üzere organizasyonda emeği geçen Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.

İkinci kez festivale katılan Ramazan Akgüs, etkinliklerin ilk yıl olduğu gibi bu yıl da çok güzel geçtiğini belirterek Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

Konya'dan festivale katılan Halil İbrahim Güneyçakıl, organizasyonun her yönüyle başarılı olduğunu ifade ederek, 'Kalabalıktan da belli olduğu gibi çok güzel bir organizasyon olmuş. Konyalılar olarak çok memnunuz.' dedi.

Samsun'dan Karatay'a gelen Talha Bayram Tokoğlu ise Lavanta Bahçesi ile festival alanını çok beğendiğini belirterek, 'Gerçekten çok güzel hazırlanmış. Herkesin bu güzelliği görmesi gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

Karaman'dan festivale katılan Nebi Kemal Çiftçi de lavanta bahçesindeki atmosferden etkilendiğini belirterek, 'Burası çok güzel ve cıvıl cıvıl. Her şey çok iyi düşünülmüş.' diyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

BAŞKAN KILCA VATANDAŞLARLA FESTİVAL COŞKUSUNU PAYLAŞTI

Festival boyunca etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kurulan stantları tek tek gezerek üreticiler ve ziyaretçilerle sohbet etti. Çocuklardan gençlere, ailelerden şehir dışından gelen misafirlere kadar festival alanındaki katılımcılarla yakından ilgilenen Başkan Kılca, vatandaşların talep ve görüşlerini de dinledi. Vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Kılca, Konya Klasik Otomobilciler Derneği tarafından festival alanına getirilen klasik otomobillerden biriyle lavanta bahçesini gezerek festival coşkusuna ortak oldu.

KILCA: KARATAY LAVANTA GÜNLERİ ARTIK BİR MARKA HALİNE GELDİ

Başkan Hasan Kılca, 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri'nin yoğun katılımla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Karatay Lavanta Günleri'ni hemşehrilerimizin ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerimizin yoğun ilgisiyle tamamladık. Üç gün boyunca ortaya çıkan bu güzel tablo, doğru işler yaptığımızın en güzel göstergesi oldu.' dedi.

Karatay'ın sadece bugünü değil geleceğini de planlayan bir anlayışla çalıştıklarını belirten Hasan Kılca, 'Biz bu şehre, her köşesi samimiyet kokan bu kadim beldenin insanına gönülden sevdalıyız. Karatay'ımıza değer katacak projeleri hayata geçirirken hem doğayı koruyor hem de hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte keyifle vakit geçirebilecekleri yaşam alanları oluşturuyoruz. Lavanta Günleri'nin her geçen yıl daha da büyümesi ve yoğun ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor. Festivalimize katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.