Uluslararası Tarım ve İlgili Bilimler Öğrencileri Derneği (IAAS) tarafından düzenlenen 69. IAAS Dünya Kongresi kapsamında, 65'ten fazla ülkeden gelen tarım öğrencileri ve akademisyenler İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

İZMİR (İGFA) - Ziyaret kapsamında katılımcılara İzmir tarımının genel yapısı, il genelinde yürütülen tarımsal üretim faaliyetleri, sürdürülebilir tarım uygulamaları ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Program süresince katılımcılarla tarım sektörüne ilişkin görüş alışverişinde bulunularak farklı ülkelerdeki uygulamalar değerlendirildi.

Uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sağlayan ziyaretin, tarım alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesine ve kültürel etkileşimin güçlenmesine katkı sunması hedefleniyor.

5-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 69. IAAS Dünya Kongresi, dünyanın farklı ülkelerinden öğrenci, akademisyen ve sektör temsilcilerini sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri odağında bir araya getiriyor.