İnternet sitesi, mobil site veya uygulamalar üzerinden sunulan hızlı gönderi hizmetlerine yönelik yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini anımsatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kuryelerin çalışma saatlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilmesi zorunluluğu sayesinde mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceklerini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dijital platformlar üzerinden hızlı teslimat hizmeti sunan şirketler posta sektörü kapsamına alındığını belirterek, platforma bağlı posta hizmeti tanımı yapılarak, hizmet sunanlara yönelik yetkilendirme şartları belirlendi ve mevcut yetkilendirme şartları güncellendiğini açıkladı.

Pandemi döneminde zorunluluk haline gelen ve büyüyerek sektörleşen dijital ortamlar üzerinden sunulan kurye hizmetlerine yönelik düzenlemenin tüketici memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmayı amaçladığını belirten Bakan Uraloğlu, “Bu hizmetler başlangıçta temel gıda ürünlerinin taşınması ile başladı ancak giderek genişledi. Sektördeki büyümenin ani olması konuya ilişkin bir düzenleme yapılması ihtiyacını doğurdu.” ifadelerini kullandı.

GÖNDERİ GÜVENLİĞİ GÜVENCE ALTINA ALINACAK

Bakan Uraloğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de benzer hizmetlerin posta sektörü kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekerek, “AB örneklerinde olduğu gibi, bu hizmetleri posta sektörü kapsamına alarak yetkilendirme ve denetim şartlarını belirledik. Böylece hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve gönderi güvenliği gibi hususları güvence altına alacağız.” dedi.

Yeni düzenleme ile söz konusu hizmeti sunan şirketlerin, hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti başta olmak üzere denetim altına alınacağını belirten Uraloğlu, “Bu alanda daha önce herhangi bir kurum tarafından denetim yapılmıyordu. Şikayetlerin ele alınmasında ciddi problemler yaşanıyordu. Şimdi ise yetkilendirme ve denetim şartları sayesinde tüketici şikayetlerinin azalmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMA SAATLERİNE DÜZENLEME

Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin çevresel sürdürülebilirlik kapsamında da önemli yenilikler getirdiğini belirterek, “Negatif dışsallıkların en aza indirilmesi için yükümlülükler getiriyoruz. Ayrıca, kuryelerin çalışma saatlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilmesi zorunluluğu sayesinde mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz.” diye konuştu. Bakan Uraloğlu, düzenleme ile kayıt dışı posta hizmetlerinin önleneceğini belirterek, hizmetlerin daha planlı ve sistemli sunulması sağlanacağı, böylelikle hem hizmet kalitesi, hem de gerektiğinde idari yaptırımların uygulanabileceğini kaydetti.