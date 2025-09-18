TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de, Türk ve Kürtlerin Müslümanlık bağlarını vurgulayarak, kardeşliği bozacak her türlü girişimi reddettiklerini belirtti. Kurtulmuş, geçmişteki acıların değil, geleceğin önemli olduğunu ifade ederek, yeni süreçle geleceğe odaklanılacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 11. toplantısında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan gelen sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşmalarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Türkler ve Kürtlerin ortak değerinin Müslümanlık olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, kardeşliği bozacak her türlü söz ve eylemi reddettiklerini belirtti.

Kurtulmuş, “Türkler ve Kürtler olarak iki yönden kardeşiz: Adem ve Havva’nın çocukları olarak insan kardeşiyiz, Müslümanlıkta ise din kardeşiyiz. Bu kardeşliği zedeleyecek her türlü girişimi kategorik olarak reddediyoruz” dedi.

Yeni bir sürecin başladığını ifade eden Kurtulmuş, geçmişteki acıların tartışılmasının değil, geleceğe odaklanmanın önemine dikkat çekerek, “On binlerce insan öldü, binlerce şehidimiz var, analar çok ağladı. Artık analar ağlamasın. Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla bir ve beraber, demokrasi, adalet ve refahla güçlenmiş bir Türkiye’yi inşa etmeyi konuşacağız.” diye konuştu.

Hz. Ali’nin “İnsanlar ya yaratılışta eşindir ya dinde kardeşindir” nasihatini hatırlatan Kurtulmuş, “Halkımızın yüzde 95’i Müslüman. Bu çerçevede birliği ve beraberliği görmek zorundayız. Hep beraber güçlü bir gelecek kuracağız” dedi.

Komisyon, 24 Eylül 2025 tarihinde de düşünce kuruluşlarını dinleyecek.