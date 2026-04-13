Küresel İflas Raporu, 2025 yılında küresel ölçekte şirket iflaslarının yüzde 7 artarak yükselişini sürdürdüğünü ortaya koydu. Rapora göre, 2024 yılında kaydedilen yüzde 15'lik artışa kıyasla iflas artış oranında belirgin bir yavaşlama yaşansa da risklerin devam ettiği kaydedildi.

İSTANBUL (İGFA) - Dun & Bradstreet tarafından yayımlanan '2025 Küresel İflas Raporu', küresel ekonomide iflasların artmaya devam ettiğini ancak artış hızının yavaşladığını ortaya koydu.

45 ülkeyi kapsayan rapora göre, 2025 yılında dünya genelinde 627 bin 575 şirket iflas etti. Raporda, küresel iflasların 2025'te yüzde 7 arttığı, ancak bu oranın 2024'teki yüzde 15'lik artışa kıyasla belirgin bir yavaşlamaya işaret ettiği vurgulandı. İncelenen 45 ülkenin 28'inde iflaslar artarken, 17 ülkede düşüş kaydedildi.

Ülke bazında en yüksek artış yüzde 65 ile Arjantin'de görülürken, Yunanistan (yüzde 49) ve Hong Kong (yüzde 45) ilk sıralarda yer aldı. Suudi Arabistan ve İsviçre de iflas artışının yüksek olduğu ülkeler arasında gösterildi. ABD'de ise iflaslar yüzde 26 yükseldi.

TÜRKİYE'DE YÜKSELİŞ YÜZDE 29

Türkiye'ye ilişkin verilerde ise 2025 yılında şirket iflaslarının yüzde 29 arttığı ve toplam 573 şirketin iflas ettiği belirtildi. Raporda, bu artışın yüksek faiz ortamı, krediye erişimdeki zorluklar ve sıkı finansal koşulların özellikle KOBİ'ler üzerindeki baskısından kaynaklandığı ifade edildi.

Bu arada bazı ülkelerde iflaslarda düşüş dikkat çekti. Kolombiya yüzde 71 azalışla en iyi performansı gösterirken, Endonezya, Belarus, Kazakistan, Hindistan ve Kanada gibi ülkelerde de gerileme kaydedildi.

Raporda ayrıca Rusya'da iflasların düşüşünü sürdürdüğü, Ukrayna'da ise savaşın etkisiyle iflasların artmaya devam ettiği belirtildi.

Sektörel analizde, özellikle inşaat, perakende ve hizmet sektörlerinde iflas baskısının sürdüğü vurgulandı. Yüksek faiz oranları, maliyet artışları ve talepteki dalgalanmaların şirket bilançoları üzerinde ciddi baskı oluşturduğu ifade edildi.

Dun & Bradstreet COO'su Julian Prower, iflas artış hızındaki yavaşlamaya rağmen seviyelerin pandemi öncesinin üzerinde kaldığını belirterek, küresel ekonomide görece bir dengelenme sürecine girildiğini söyledi.

Baş Ekonomist Arun Singh ise 2026 yılına ilişkin risklere dikkat çekerek, jeopolitik belirsizlikler, ticaret politikalarındaki değişimler ve finansmana erişim koşullarının şirket iflaslarını yeniden artırabileceği uyarısında bulundu.