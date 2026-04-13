ANKARA (İGFA)- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı Şubat ayı cari işlemler hesabı verilerine ilişkin değerlendirmesinde, küresel jeopolitik çalkantıların dış ticaret üzerindeki etkilerine rağmen Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu belirtti.

Açıklamaya göre Şubat ayında cari işlemler açığı 7,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış cari açık 35,4 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının ise 30,8 milyar dolar fazla verdiği bildirildi. Bakan Bolat, hizmet ihracatının yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 122,3 milyar dolara ulaştığını, seyahat gelirlerinin 60,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin ise 42,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

Toplam mal ve hizmet ihracatının ise yıllık bazda yüzde 3,9 artışla 395 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyrettiğini vurgulayan Bolat, 2025 yılında milli gelire oranının yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti. Küresel risklere rağmen ihracat yapısının çeşitlenmesi, ürün yelpazesinin genişlemesi ve teknolojik kapasitenin artmasının cari dengeyi desteklediğini söyleyen Bolat, olası küresel tedarik zinciri kırılmalarında Türkiye'nin yeniden güvenilir bir tedarik merkezi olarak öne çıkabileceğini dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklamada, jeopolitik risklerin dış ticaret üzerindeki etkilerini sınırlamaya ve ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü bildir