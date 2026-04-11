Peyzaj Mimarları ve Sektör Profesyonelleri Derneği (PEYZAJDER) tarafından düzenlenen seminerde, özellikle kurakçıl peyzaj uygulamalarının önem kazandığı bu dönemde çimle ilgili kamuoyunda bazı yanlış algılamaların olduğu, aslında bunun doğru olmadığı üzerinde duruldu.

BURSA (İGFA) - PEYZAJDER, sektörlerinin gelişimine katkı sunan, meslektaşlarının çeşitli konularda bilgilenmelerini sağlayan seminer programlarının ilkini gerçekleştirdi. Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak katılımları ile gerçekleştirilecek seminerlerin ilkinde 'kurakçıl peyzaj ve çim' ele alındı. Sektörün tecrübeli üreticilerinden olan Ünal Çim Firması'nın sahibi Arslan Ünal, gerçekleştirdiği sunumunda doğru yöntemlerle oluşturulan çim zeminlerin doğaya ve su kaynaklarına zararlı olmadığını anlattı.

Etkinlikte 'Performans Odaklı Peyzajda Çim' başlığı altında; serin iklim ve sıcak iklim çim türleri, çim tesisi sürecinde dikkat edilmesi gereken teknik detaylar ve doğru tür seçiminin önemi üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Aynı alan içerisinde dahi bakı, toprak yapısı, su varlığı ve bakım kriterlerinin nasıl farklı sonuçlar doğurabileceğini birlikte ele alarak, uygulamaya dönük önemli çıkarımlar elde edildi. Sektör profesyonelleri ve öğrenci topluluklarının katılımıyla gerçekleşen bu buluşma, bilgi paylaşımının ve ortak aklın değerini bir kez daha ortaya koydu.

Dernek sekreter üyesi Burcu Elöve'nin selamlama konuşmasının ardından PEYZAJDER Yönetim Kurulu Başkanı Fulya Akfidan Sevim, programın açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında dernek olarak sektörlerinin gelişimine katkı sunmak amacıyla düzenleyecekleri seminerlerinin ilkini gerçekleştirmekten dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. Fulya Akfidan Sevim konuşmasında, 'Bugün burada sektörümüz adına çok önemli bir başlığı tartışmak üzere bir araya geldik ve bunun için çok mutluluk duyuyorum. Bundan sonra her ay gerçekleştireceğimiz ve sektörün farklı bir konusunu farklı bir perspektiften ele alacağımız bu buluşmaların ilk adımını atıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz bu seminer aslında bizim için ayrı bir anlam taşıyor çünkü PEYZAJDER olarak hedeflediğimiz düzenli sektör buluşmalarını ilkini burada düzenliyoruz. Bundan sonra her ay gerçekleştireceğimiz ve sektörün farklı bir konusu, farklı bir perspektiften ele alacağımız bu buluşmaların ilk adımını atıyoruz' dedi.

'Çimin kendisi değil hatalı kullanımı zararlıdır'

İlk programlarında, son dönemde gündemde olan 'peyzajda çim' konusunu ele aldıklarını belirten Fulya Akfidan Sevim, 'Su kaynaklarının azalması nedeniyle kurakçıl peyzaj konusu son yıllarda gündemde. Kurakçıl peyzaj ile su kaynaklarının boşuna tüketilmeyeceği bitkilerin kullanılması amaçlanıyor. Bu noktada çim tartışmasız bir şekilde eleştirilmeye, aşırı su tüketimine yol açtığı ifade edilmeye başlandı. Hatta zaman zaman çimlere destek tamamen kaçınılması gereken bir uygulama olarak görüldü, gösterildi. Peki bu gerçekten bu kadar net bir gerçek mi? Ekolojinin içinde olan bir mesleğin mensupları olarak bu kadar net konuşabilir miyiz? Çim, gerçekten kaçınılması gereken bir yüzey mi? Çim, yoksa yanlış yerde, yanlış teknikle ve yanlış beklentilerle kullanıldığı için mi acaba bu noktaya geldi? Biz bugün bu sorunun peşine düşüyoruz. Biz biliyoruz ki çimin kendisi değil, kullanım şekli yanlıştır' ifadelerini kullandı.

'Peyzaj, yalnızca bitki seçimi değildir'

Peyzaj mimarisinin yalnızca bitki seçimi ile sınırlı kalmadığını anlatan Fulya Akfidan Sevim, altyapı, toprak hazırlığı ve uygulama tekniğinin de peyzaj mimarisinin önemli parçaları olduğunu belirtti. Doğru altyapıyı oluşturmadan yapılan çim ekiminin başarısızlığının kaçınılmaz olduğunu belirten Fulya Akfidan Sevim, 'Diğer taraftan son dönemde medyada sıkça karşılaştığımız 'susuz çim' gibi ifadeler de sektörümüzde ciddi bir karmaşa yaratıyor. Algı karmaşası yaratıyor. Elbette su tüketimini azaltan türler, doğru sulama teknikleri ve yeni yaklaşımlar vardır ancak bu konunun basitleştirilerek sunulması hem kullanıcıyı hem de yatırımcıyı yanlış yönlendirebilmektedir. İşte tam da bu nedenle bugün burada bu konuyu sloganlardan uzak bir şekilde bilimsel, teknik ve performans odaklı bir bakış açısıyla ele alacağız. Ekolojik, ekonomik ve sosyolojik işlevsel performans kriterleri üzerinden çimi yeniden değerlendirerek nerede doğru, nerede yanlış, nerede altyapı tüp üretmek gerekir bunları hep birlikte tartışacağız' dedi.

'Çim zeminlerin doğru ekimi ve bakımı çok önemli'

Programda PEYZAJDER Yönetim Kurulu Başkanı Fulya Akfidan Sevim'in açılış konuşmasının ardından 'Performans Odaklı Peyzajda Çim' konulu bir sunum gerçekleştiren sektörün tecrübeli üreticilerinden, Ünal Çim Firması Sahibi Arslan Ünal, sunumunda çim çeşitlerini ve kullanılmaları gereken iklim türlerini anlattı.

Arslan Ünal, doğru zemin ve iklim koşullarına göre seçilmiş çim seçimlerinin doğru sonuçlar doğuracağını ifade ederek, 'Aynı zamanda doğru sulama ve biçme yöntemleri, çimlerin sağlıklı bir şekilde büyüyerek, daha az suya ihtiyaç duymalarını sağlar. Tüm çim türleri boylarının üçte biri kadar biçilmelidir. Ayrıca sulamalar sabah serinliğinde ve akşamüstü saatlerinde yapılmalıdır. Akşam saatlerinde ya da sürekli sulama yanlıştır. Bu şekilde hem gereksiz su kaybına yol açar hem de zemine zarar veririz. Burada bilinmesi gereken çim zeminlerin değil, doğru altyapı üzerine ekilmemiş, doğru yöntemlerle bakılmayan çim zeminlerin zararlı olmasıdır. Çim, doğru şekilde ekilip, bakılırsa çok büyük bir oksijen kaynağıdır' dedi.

Arslan Ünal, sunumunun ardından davetlilerin sorularını yanıtladı. Programın sonunda dernek saymanı Gamze Şahin, Arslan Ünal'a çiçek takdiminde bulundu.