Kunduracılar Çarşısı’nda bulunan bir pergole önceki gece yıkıldı. Pergolenin yıkılması sırasında gece olması nedeniyle herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gece geç , saatlerde büyük bir ses çıkararak Pergolenin yıkılmasının ardından dün harekete geçen Keşan Belediyesi ekipleri, yıkılan pergole ve diğerlerini iş makineleri ile kaldırdı.

BELEDİYE ARANMIŞ İLGİLENEN OLMAMIŞ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ve belediye yetkililerini eleştiren bir esnaf, üzerinde kiremit bulunan pergolenin yıkıldığı sırada bir kişinin altında kalmaktan son anda kurtulduğunu belirtti.

Pergolenin yıkılmadan önce Keşan Belediyesi’ni arayarak yetkilileri uyardıklarını ifade eden esnaf, uyarılara rağmen herhangi bir önlem alınmadığını iddia etti,

Keşan belediyesi’de pergolenin kaldırılmasının ardından dün sosyal medyasından bir açıklama yaparak şunları söyledi.

“HALKIMIZIN GÜVENLİĞİNİ ÖN PLANDA TUTUYORUZ!”

Uyarılara rağmen yıkılmadan önce önlem almayan Keşan Belediyesi’nin, sosyal medya hesabından “Kunduracılar çarşısı’nda tehlikeli pergoleleri kaldırıyoruz. halkımızın güvenliğini ön planda tutuyoruz.” ifadeleri kullanılarak paylaşım yapıldı.