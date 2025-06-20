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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, ciddi bir yaralanmasının bulunmadığı öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Garanti Bankası önünde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü küçük bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan sürücü yaralandı. Mehmet ŞENTURK / ANTALYA (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, 48 AGP 415 plakalı motosikletin kaldırım kenarında yürüyen çocuğa çarpmasıyla meydana geldi.