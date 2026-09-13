POWTEK Group ('POWTEK'), Eylül ayında düzenlenen iki büyük Avrupa fuarında çok markalı ürün portföyünü ve üretim kapasitesini sergiledi.

PRNewswire / VARŞOVA, Polonya ve İSTANBUL (İGFA) - KALTEC, Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Heating Tech Expo 2026 fuarına katılırken, MORRTOP ve X-CRAFTER ise Türkiye'nin İstanbul kentinde düzenlenen Zuchex Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nda sergilendi. POWTEK, farklı ürün kategorilerine ve müşteri segmentlerine hizmet veren markaları aracılığıyla sektör profesyonelleri, uluslararası alıcılar ve potansiyel iş ortaklarıyla etkileşim kurarken, Avrupa pazarı genelindeki bağlantılarını da güçlendirdi.

Bu iki sergi, POWTEK'in çeşitli sektörlerdeki yetkinliklerini gözler önüne serdi. Heating Tech Expo 2026 fuarında KALTEC, Avrupa pazarına özel olarak tasarlanmış HVAC çözümlerini ve Ar-Ge çalışmalarını sergiledi; MORRTOP ve X-CRAFTER ise Zuchex 2026 fuarında mutfak aletlerini tanıtarak Grubun üretim ve geliştirme alanındaki uzmanlığını küresel alıcılara gösterdi.

2003 yılında kurulan POWTEK, ısıtma ve evsel sıcak su sistemlerinin yanı sıra akıllı mutfak aletleri alanında uzmanlaşmış, dünya çapında lider bir üreticidir. Dünyaca ünlü markaların güvenilir ve uzun soluklu bir iş ortağı olarak POWTEK, 50'den fazla ülke ve bölgedeki müşterilerine yüksek kaliteli çözümler sunmaktan gurur duymaktadır.

Yıllık 2 milyon adetlik kapasiteye sahip 12 adet akıllı üretim hattını işletiyor olan Group'un yeni üretim tesisi tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir; bu sayede üretim kapasitesi daha da genişletilmiş ve uluslararası pazarlardan gelen artan talebin karşılanmasına destek sağlanmıştır. Bu tesisler, uluslararası üretim protokollerine sıkı sıkıya uymakta olup, tam kapsamlı ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalarına sahiptir.

POWTEK Group'un bir markası olan KALTEC, İspanyol iştiraki Kaltec-Confort S.L.U. ve İspanya'nın HVAC sektörü derneği FEGECA'ya üyeliği sayesinde Avrupa HVAC pazarında varlığını sağlamlaştırmıştır. MORRTOP ve X-CRAFTER, Group'un çok markalı portföyünü mutfak aletleri sektörüne genişleterek, POWTEK Group'un uzmanlaşmış markalar ve ürün yelpazesi aracılığıyla farklı pazar ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlıyor.

'Avrupa ve uluslararası pazarlar, POWTEK'in iş geliştirme faaliyetleri açısından uzun süredir büyük önem taşımaktadır. Heating Tech Expo ve Zuchex fuarlarına katılan markalarımız aracılığıyla, farklı pazarlardan sektör profesyonelleri, müşteriler ve potansiyel iş ortaklarıyla doğrudan iletişim kurma fırsatı bulduk,' dedi, POWTEK CEO'su Michael Chan. 'Farklı markaları özel fuarlara katarak, Group'un ürün geliştirme, Ar-Ge ve üretim alanlarındaki yetkinliklerini sergilemeyi ve aynı zamanda daha fazla uluslararası iş ortağıyla uzun vadeli işbirliği fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz. Avrupa pazarının geleceğinden eminiz ve daha fazla müşteriye yüksek kaliteli üretim hizmetleri sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.'

Daha fazla bilgi için lütfen ve http://www.powtek.com/ adresini ziyaret edin.