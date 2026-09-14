TÜİK verilerine göre Temmuz ayında ihracat birim değer endeksi artarken, miktar endekslerinde düşüş yaşandı. Dış ticaret haddi ise 91,3'e geriledi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dış ticaret endekslerini açıkladı. Verilere göre ihracat birim değer endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artarken, ihracat miktar endeksi yüzde 4,9 azaldı. İthalat birim değer endeksi ise yüzde 12,8 artış gösterdi, ithalat miktar endeksi de yüzde 6,9 düştü.

İHRACATTA BİRİM DEĞER ARTTI, MİKTAR AZALDI

İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında yıllık bazda yükseldi. Alt kalemlerde; gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10, yakıtlarda yüzde 39,4, imalat sanayinde ise yüzde 6,1 artış kaydedildi.

Buna karşın ihracat miktar endeksi aynı dönemde yüzde 4,9 geriledi. Miktar bazında gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,9, ham maddelerde yüzde 6,4 artış olurken; yakıtlarda yüzde 30,2, imalat sanayinde ise yüzde 4,2 düşüş yaşandı.

İTHALATTA DA MİKTAR DÜŞÜŞÜ DİKKAT ÇEKTİ

İthalat birim değer endeksi Temmuz'da yıllık bazda yüzde 12,8 arttı. Alt kalemlerde gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,3 azalma, yakıtlarda yüzde 23,7 artış, ham maddelerde yüzde 11,6 artış, imalat sanayinde ise yüzde 9,1 artış görüldü.

İthalat miktar endeksi ise yüzde 6,9 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 24,4, ham maddelerde yüzde 11,3 artış yaşanırken; yakıtlarda yüzde 8,6, imalat sanayinde ise yüzde 7,7 düşüş kaydedildi.

DIŞ TİCARET HADDİ 91,3 OLDU

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, geçen yılın Temmuz ayında 95,3 seviyesindeyken, bu yılın aynı ayında 4 puan azalarak 91,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride ise ihracat miktar endeksi Temmuz'da yüzde 2,7 artarak 143,3'e, ithalat miktar endeksi ise yüzde 8,7 azalarak 114,7'ye geriledi.