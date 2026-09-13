Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yiyecek-içecek sektörünün nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen Mutfak Akademi, istihdama sağladığı katkının yanı sıra yeni girişimcilik hikâyelerine öncülük ediyor.

BURSA (İGFA) - BTSO'nun vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Mutfak Akademi, gastronomi alanında kariyer yapmak isteyenlere profesyonel bir altyapı sunuyor.

Türkiye'nin en kapsamlı uygulamalı eğitim mutfaklarından biri olan Mutfak Akademi'de eğitim alan Fatma Durak, buradaki serüvenini kendi iş yerini açarak taçlandırdı.

Altı farklı eğitim alanında tam donanımlı altyapısıyla hizmet veren BTSO Mutfak Akademi, kariyerini gastronomi sektöründe şekillendirmek veya kendi işini kurmak isteyen katılımcılara ulusal ve uluslararası standartlarda 11 farklı branşta eğitim imkânı tanıyor. Sektörün güncel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan müfredatta uygulamalı eğitime ağırlık verilirken, kursiyerlerin iş hayatına hızlı biçimde uyum sağlamaları hedefleniyor. Akademide eğitim ve staj süreçlerini tamamlayan kursiyerlerin tamamına yakını doğrudan iş gücü piyasasına kazandırılıyor. Merkez, her yıl ortalama 600 kişinin aktif olarak eğitim alabileceği kapasiteye sahip bulunuyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkаnı İbrahim Burkay, hizmet sektöründe sürdürülebilir büyümenin en temel unsurunun nitelikli insan kaynağı olduğunu belirtti. Mutfak Akademi'yi sektör temsilcilerinin beklentileri doğrultusunda hayata geçirdiklerini vurgulayan Burkay, merkezin istihdamın yanı sıra girişimcilik alanında da önemli neticeler ürettiğini ifade etti. Başkan Burkay, 'Yiyecek-içecek sektörü Bursa ekonomisi ve turizmi açısından yüksek bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli daha büyük katma değere dönüştürmek için sektörümüzü iyi yetişmiş, mesleki yetkinliği güçlü insan kaynağıyla desteklemeliyiz. Mutfak Akademi'yi bu anlayışla, sektörün ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren bir merkez olarak kurguladık. Kursiyerlerimiz burada mesleki beceriler kazanırken profesyonel mutfak kültürünü, iş disiplinini ve işletmecilik anlayışını da öğreniyor. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin sektörde istihdam edilmesi ve aralarından kendi işletmesini kuran girişimcilerin çıkması, ortaya koyduğumuz modelin başarısını net bir şekilde gösteriyor. BTSO olarak insanımıza yeni meslek, istihdam ve girişimcilik kapıları aralamaya devam edeceğiz' dedi.

ÖĞRENCİLİKTEN KENDİ İŞLETMESİNE UZANAN YOLCULUK

Mutfak Akademi'nin eğitimlerinden faydalanan Fatma Durak, yaklaşık iki yıl önce öğrenci olarak attığı adımı kendi iş yerini açarak yeni bir boyuta taşıdı. Akademide edindiği mesleki bilgi ve işletmecilik deneyiminin girişimcilik serüveninde kendisine sağlam bir rota çizdiğini belirten Durak, aldığı eğitimlerin mesleğe bakış açısını kökten değiştirdiğini söyledi. Durak, 'BTSO Mutfak Akademi'ye öğrenci olarak geldim. Bugün ise burada aldığım eğitim ve kazandığım tecrübeler sayesinde kendi işletmemi yönetiyorum. Hocalarımızdan mutfak tekniklerinin yanı sıra ticareti, iş hayatını ve bir işletme sahibi olmanın sorumluluklarını öğrendim. Kendi işimi kurarken burada edindiğim birikimden son derece faydalandım. Öğrenci olarak attığım ilk adımın kendi iş yerime uzanması benim için büyük bir gurur' ifadelerini kullandı.

BTSO Mutfak Akademi'de eğitimine devam eden Sümeyra Durbaş da profesyonel mutfağın çalışma düzenini doğrudan uygulama yaparak öğrenme fırsatı bulduklarını dile getirdi. Teori ile pratiğin aynı çatı altında buluşmasının mesleki gelişimlerine büyük katkı sağladığını belirten Durbaş, merkezin kendisini geleceğe en iyi şekilde hazırladığını ifade etti.- Akademi mezunlarından Merve Özis ise eğitime başlamadan önce mutfağa bakışının çok daha farklı olduğunu, bu süreç sayesinde gastronominin arkasındaki teknik bilgi, emek ve disiplini yakından tanıdığını söyledi. Aldığı eğitimin mesleki becerilerinin yanı sıra özgüven kazandırdığını belirten Özis, mezuniyet sonrasında sektörde kendisine çok daha net bir yol çizebildiğini kaydetti.