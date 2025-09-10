İZMEK Öğretmenlerinden Saadet Baştuğ’un öğrencileriyle birlikte hazırladığı ‘Kumaşların Aşkı ‘sergisi, 15 Eylül Pazartesi günü Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde açılıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi sanat buluşmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde, Kırkyama sanatı ‘Kumaşların Aşkı ‘sergisinde vatandaşlarla buluşacak. İZMEK Öğretmenlerinden Saadet Baştuğ’un öğrencileriyle birlikte hazırladığı 41 eserle açılacak olan sergi, 15 Eylül Pazartesi günü 14.00’de açılacak.

SANATSEVERLER BİR ARAYA GELECEK

5 gün boyunca açık olacak sergide elde ve makinede kırkyama, kâğıtlı kırkyama, aplike, trapunto, yorganlama, alabama aplike, sashiko ve nakış tekniklerinin kullanıldığı eserler, geleneksel el işçiliği ile modern dokunuşları bir araya gelecek. Saat 08.30 ile 17.30 saatleri arasında açık olacak sergide sanatseverler bir araya gelecek.