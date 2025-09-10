İstanbul’u Koşuyorum Asya etabı 14 Eylül’de Üsküdar’da koşulacak. 5K ve 10K yarışlarında 5.250 koşucu ter dökecek, toplam 142 bin TL ödül dağıtılacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 2016 yılından bu yana düzenlenen ve koşu tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği “İstanbul’u Koşuyorum” yol yarışının Asya etabı, 14 Eylül Pazar günü Üsküdar parkurunda gerçekleştirilecek. Bu yıl “İstanbul’u Koşuyorum, Şehri Yaşıyorum!” sloganıyla düzenlenen yarışta 5 bin 250 koşucu ter dökecek.

İki Mesafe, Binlerce Koşucu Yarış 10K ve 5K olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak. 10K yarışına 4 bin 150, 5K yarışına ise bin 100 kişi kayıt yaptırdı. 14 yaş ve üzeri koşucular 5K yarışına saat 08.00’de, 16 yaş ve üzeri koşucular ise 10K yarışına saat 09.15’te başlayacak. Zaman sınırı 5K için 50 dakika, 10K için 90 dakika olarak belirlendi.

KİT DAĞITIMI ÜÇ GÜN SÜRECEK

İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabına kayıt yaptıranlar, koşu kitlerini 11-13 Eylül tarihleri arasında Kanyon AVM’nin P1 katından alabilecek. Kit dağıtımı 11 Eylül Perşembe ve 12 Eylül Cuma günü 10.00-19.00, 13 Eylül Cumartesi günü ise 10.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

TOPLAM 142 BİN LİRA PARA ÖDÜLÜ

10K kategorisinde kadın ve erkek klasmanlarında birinciye 20, ikinciye 15, üçüncüye 10, dördüncüye 8, beşinciye 6, altıncıya 5, yedinciye 4 ve sekizinciye 3 bin lira para ödülü verilecek.

5K kategorisinde ise genel klasmanda dereceye giren ilk 3 sporcuya ve 14-16 yaş grubunda dereceye giren ilk 3 sporcuya kupa takdim edilecek. Yarışı tamamlayan tüm koşucular İstanbul’u Koşuyorum hatıra madalyasının sahibi olacak.

13 FARKLI YAŞ GRUBUNDA KUPA YARIŞI OLACAK

Yarış günü havanın güneşli olacağı öngörülürken, tahmin edilen en düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık ise 27 derece olacak. İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabında 10K koşusunda 13 farklı yaş grubunda yarış olacak. İlk üçe girenlere kupanın verileceği yaş grupları dağılımı ise şöyle olacak: 16-19 / 20-23 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+

EŞSİZ MANZARA YARIŞA KEYİF KATACAK

Üsküdar’ın sahil şeridindeki eşsiz manzarasıyla dikkat çeken İstanbul’u Koşuyorum Asya etabında parkurlar şu şekilde olacak:

10K Parkuru:

Paşa Limanı Caddesi Vapur İskelesi önünden başlayacak yarış, Harem istikametine doğru Üsküdar Harem Sahil Yolu birleşiminden itibaren Harem'e kadar devam edecektir. Buradan "U" dönüşü yapan yarış, aynı yol üzerinden sahil yolu boyunca Üsküdar Meydan, Paşa Limanı Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi, Beylerbeyi Askeri Kışlası önüne kadar devam edecektir. Buradan ikinci "U" dönüşünü yapan yarış, Abdullah Ağa Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Paşa Limanı Caddesi bitiminde Üsküdar Meydanı’na kadar devam edecektir. Parkurun 9K’lık bölümü bu şekilde tamamlanırken 10K’yı tamamlamak amacıyla yarış tekrar Harem yönüne doğru 500 metre ekstra (dönüş ile birlikte 1.000 metre) bir mesafe daha koşulacak ve yarış, buradan geri dönerek başladığı yer olan Üsküdar Meydanı'nda son bulacaktır.

5K Parkuru:

Paşa Limanı Caddesi Vapur İskelesi önünden başlayacak yarış, Harem istikametine doğru Üsküdar Harem Sahil Yolu birleşiminden itibaren Harem'e kadar devam edecektir. Buradan "U" dönüşü yapan yarış, aynı yol üzerinden Üsküdar sahil yolu boyunca Üsküdar Meydanı, Paşa Limanı Caddesi geçilecek. İETT peronlarını bitiminden ikinci defa "U" dönüşü yapan yarış, başladığı yer olan Üsküdar Meydanı’nda son bulacaktır.

Tedarik sponsorları Sportive, Huawei, Züber, Fomilk, Hamidiye, Kanyon ve medya sponsoru Metro FM’in destekleriyle düzenlenecek İstanbul’u Koşuyorum Asya etabı ile ilgili diğer tüm detaylara istanbulukosuyorum.istanbul/istanbulu-kosuyorum-asya-etabi-2025 web sitesinden ulaşılabilir.