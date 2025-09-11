Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali, Kayseri Talas’ta birbirinden özel etkinliklerle coşkuyla devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Festival kapsamında, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ve Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ile vatandaşların katılımıyla Talas Sanat Galerisi’nde “Kayseri Sandık Çeyizi Mirası” sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış öncesinde Kiçiköy Mahallesi Osmanlı Kültür Sokağı’nın girişinde gençlerin keman ve bağlama eşliğinde seslendirdiği Neşet Ertaş’ın eserlerinden oluşan mini konser, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Türk halk müziğinin ustasına ait ezgiler, alanda duygusal ve coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

Programda ayrıca, Osmanlı Kültür Sokağı’nda yer alan Su Medeniyetleri Galerisi ile “Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi” ziyaret edildi.

Festivalin önceki günlerinde de Talas Sanat Galerisi’nde Kayseri el sanatlarının nadide örneklerinin yer aldığı sergi, Osmanlı Kültür Sokağı’nda ise düzenlenen ebru ve hat atölyeleri büyük ilgi görmüştü.

Ziyaretin ardından memnuniyetlerini dile getiren Milletvekili Çalışkan’a teşekkür eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şunları söyledi:

“Talas, tarihi ve kültürel mirasıyla her zaman farklı bir değer taşıyor. Bugün de Kültür Yolu Festivali sayesinde hem geçmişimizin izlerini hem de sanatın zenginliğini aynı çatı altında buluşturuyoruz. Osmanlı Kültür Sokağımızda açılan sergiler, sadece bir sergi değil, aynı zamanda kültürümüzün yaşayan bir hafızasıdır. Tüm hemşehrilerimizi ve sanatseverleri bu güzellikleri görmeye davet ediyorum.”