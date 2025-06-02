Çağdaş tiyatronun usta ismi Haluk Işık, LP Ajans ile güçlerini birleştirdi. İşbirliği, kültür ve sanat sektöründe sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Türk tiyatrosunun önde gelen yazar, dramaturg ve yönetmeni Haluk Işık, LP Ajans ile resmi bir işbirliği anlaşması imzaladı.

60 yıllık Kıvrak Grup bünyesinde faaliyet gösteren LP Ajans, medya, telif işletmeciliği, belgesel yapımcılığı ve organizasyon alanlarında hizmet veririken, bu birliktelikle sanatçılar, kurumlar ve izleyiciler arasında profesyonel bir köprü kurarak kültür ve sanat üretiminin güçlendirilmesi amaçlandı.

LP Ajans Kurucu Ortağı Mehmet Çağrı Kıvrak, “Haluk Işık’ın üretici kimliği ve kurumsal tecrübesiyle aramıza katılması bizim için gurur verici. Bu işbirliği, özellikle gençler için büyük fayda sağlayacak” dedi. Haluk Işık ise, “Geleneksel ilişki biçimleri artık yetersiz. LP Ajans ile sanatçılar ve sektör paydaşları arasında güvenilir, kurumsal bağlar kuracağız. Bu adımın örnek olmasını umuyorum” dedi.

İşbirliği kapsamında Işık, İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ve LP Ajans ortaklığındaki Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı’nı (NİYEP) yönetecek.

Radyo ve Televizyon Programcılığı ile metin ve senaryo yazımı alanında 6 ay sürecek eğitimler, iki sınıfta toplam 40 kişiye verilecek. Ajans, Işık’ın yasal temsilciliğini üstlenirken, onun eğitici ve yönetici kimliğiyle projeler geliştirmesine de destek olacak.