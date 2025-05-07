Türkiye, jeolojik yapısındaki fay hatlarından dolayı aktif deprem kuşağında yer alan bir ülke. Bu nedenle Türkiye’nin farklı coğrafi yerlerindeki bazı iller ve bölgeler deprem açısından yüksek risk altındadır. 23 Nisan’da İstanbul Silivri merkezli yaşanılan 6.2 depreminin ardından gözler yeniden yapıların durumuna çevrildi. İstanbul’a büyük korku yaşatan depremin ardından ev hayali kuranların yeni gözdesi “Çelik Evler” oldu. “Gelişmiş ülkelerin çoğunda kullanılan çelik yapı sistemi, Türkiye için vazgeçilmez bir yapı sistemidir. Çünkü çelik yapı sistemi üretiminde kullanılan son teknoloji sistemleri ve çelik konstrüksiyonu sayesinde güvenliğin öne çıktığı bir yapı sistemi

olarak diğer yapılardan çok farklıdır.

Marmara Yapı’nın sahibi Yakup Yılmaz, ’’Betonarme bir yapıda hayat bir yıldan önce başlamaz. Çelik konstrüksiyonda ise sözleşme yaptıktan 60 gün sonra evde yaşam başlar’’ diye konuştu.

BETONERMEYE GÖRE YÜZDE 50 DAHA UCUZ

20 yıldan bu yana Türkiye’nin dört bir yanında çelik evler inşa ettiklerini belirtenYılmaz, "Şirket olarak ülkenin her tarafında çelik konstrüksiyon yapılar imal ediyoruz.Üstelik çelik yapılar betonarmeye nazaran yüzde 50 daha ucuz. İnsanların bu anlamda konut ihtiyacının çelik yapılara doğru yönelmesi daha önemli. Bunun için çelik yapılar çokrevaçta" dedi.

ÇELİK, EKONOMİKTİR

Ön üretimli, fabrikasyon taşıyıcı elemanlar, düşük fiyata yüksek kalite sağlamakta ve inşaat süresini çok kısaltmaktadır. Çelik, taşıma kapasitesinin ağırlığına oranı en yüksek olan malzemedir. Çeliğin yüksek taşıma kapasitesi sayesinde çelik yapı elemanları, daha küçük kesit ve ölçülerde, daha hafif ve mükemmel kalitelerde üretilmektedir. Çelik yapılarda taşıyıcı eleman boyutları ahşap ve betona göre çok daha küçük olduğu için çok daha fazla kullanım alanı elde edilmektedir. Bu da yapı alanının daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır..

ÇELİK, DEPREME KARŞI DAYANIKLIDIR

Çeliğin yüksek mukavemeti, esnekliği ve hafifliği depreme dayanıklı en iyi inşaat malzemesi olmasını sağlamaktadır. Çelik, aldığı darbelere karşı koyabilen ve kırılmadan hafif deformasyonlarla gelen darbeyi engelleyen bir malzemedir. Çelik yapı hafiftir. Yapının kütlesi ne kadar büyük olursa depremde etkileneceği kuvvet de o kadar büyük olacaktır. Deprem kuvvetini azaltacak tek unsur ise yapının hafifletilmesidir. Çelik evler betonarme yapılara oranla yaklaşık 5 kat daha hafiftir. Bu da binaya gelen deprem yükünü 5 kat azaltacaktır.

ÇELİK, DOĞA DOSTU ve ÇEVRECİDİR

Çelik, dayanıklı ve tekrar kullanılabilen bir malzemedir. Çelik binaların sökümünden çıkan malzeme geri kazanılmaktadır. Hafif çelik malzemeden yapılan bir binanın iskeleti 7-8 hurda otomobilden elde edilebilmektedir. Buna karşılık benzer bir yapıyı ahşaptan yapmak için yaklaşık 50 ağacın kesilmesi gerekmektedir.

ÇELİK, HIZLIDIR

Temel ve su basman haricinde betona ihtiyaç olmadığı için çelik Konstrüksiyon un montajı hava şartlarına bağlı kalmaksızın çok hızlı yapılabilmektedir. Bu da sermaye ihtiyacının azalmasına ve inşaat maliyetlerinin düşmesine imkan sağlamaktadır. Çelik bir evin montajı 60 gün gibi kısa bir sürede tamamlanabilmektedir.

ÇELİK, KALİTELİDİR

Tüm dünyada uluslararası standartlarla belirlenmiş özelliklerde üretilen ve tamamen endüstriyel bir ürün olan çeliğin kalitesi üretiminin her aşamasında kontrol edilerek belgelenmektedir. Yapımcı ya da kullanıcı malzemenin fiziksel özelliklerine müdahale edememektedir. Teorik hesap değerleri de uygulamada da aynen geçerli olmaktadır. Betonun içine gizlenmediğinden projeye ve standartlara uygunluğu her zaman denetlenebilme imkanı sağlamaktadır.

ÇELİK, PASLANMAZDIR

Hafif çelik taşıyıcı üretiminde galvaniz kaplı çelik kullanıldığından korozyon direnci yüksektir, paslanma olmamaktadır. Ahşaptaki gibi çatlama, zamanla böceklenme yaşanmamaktadır.

ÇELİK, ESNEKTİR

Modern ve geleceğe yönelik binalarda, çeliğin getirdiği diğer bir önemli faktör,yerleşimdeki esnekliktir. Hızla değişen yaşam tarzımızın mekanlarımıza uyumu, çelik yapılarda daha kolay ve ekonomik olarak sağlanabilmektedir. Yıllar sonra oluşabilecek koşullara göre taşıyıcı olmayan bölme duvarlar kaldırılarak veya yerleri değiştirilerek ihtiyaçlarınız karşılanabilmektedir.

ÇELİK, YILDIRIMA KARŞI KORUR

Çelik Konstrüksiyon diğer taşıyıcı sistemlerden farklı olarak yıldırıma karşı da koruma sağlamaktadır. Çünkü çelik iskelet toprağa giden bir yol oluşturarak patlama, ufak çaplı yangın ve kişisel yaralanma risklerini azaltmaktadır.

HAFİF ÇELİK AVANTAJLARI

Hızlı ve ekonomik bir inşa sürecine sahiptir.

Yapım süreci iklim koşullarından etkilenmez.

Farklı iklim koşulları için farklı ve ekonomik çözümlerle yüksek enerji verimliliği

sağlar.

Dünyada bilinen depreme en dayanıklı yapı sistemidir.

Hafifliğinden dolayı en kötü zemin koşullarında dahi inşa edilebilir.

Uluslararası standartları kabul eden tüm ülkelerde uygulanan bir sistemdir.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında benzersiz avantajlara sahiptir.

Mimari, elektrik ve mekanik çözümlerde büyük kolaylık ve esneklik sağlar.

Kullanıcılara yüksek yapı fiziği olanakları sunar. (Isı, ses, nem, günışığı gibi

faktörler)

Çok daha uzun ömürlüdür.

Kolonsuz ve kirişsiz tasarımı, iç mimari ve dekorasyon rahatlığı sağlar, ferah ve

daha geniş iç mekânlar sunar.

Sağlıklı iç hava kalitesine sahip mekânların inşası için en uygun çözümdür.

İnşa sahası, çevre ve sosyal yaşam kalitesini etkilemez.

İnşa esnasında çevreci ve minimum su tüketimi tasarruf sağlar, su kaynakları ve

yer altı sularının kirlenme riskini azaltır.

% 90 ve üzeri oranda geri dönüştürülebilir malzemedir.

ÇELİK KONSTÜKSİYON EVLER NE KADAR DAYANIKLI?

Yakup Yılmaz, Çelik konstrüksiyon evlerin ortalama olarak 75 ila 80 yıl

kullanılabileceğini söyledi. Yılmaz, çelik evlerin betonarme binalar gibi bakım

gerektirmediğini söyledi. Yılmaz, “Betornarme binalar 30 yılın ardından deformasyona

uğrar. Sonrasında ise bakım gerektirir. Betorname binalarda dış cephe izolasyonu da

yapmanız gerekir. Çelik konstrüksiyon evler bakıma ihtiyaç duymaz. Kendiliğinden

izolasyonludur. Yazın serin kışın sıcak olurlar” dedi.