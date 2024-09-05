Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, “Burada ne yaptığını bilen bir ekip var. Ben başarılar ve iyi çalışmalar diliyorum. Kulaca markası İnegöl’ümüzü en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek” dedi.

İZMİR (İGFA) - İnegöl’ün köklü tarım markalarından biri olan ve 50 yıldır faaliyetini sürdüren Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde 2024 yılı salça sezonu başladı. Yaklaşık 3 ay devam edecek üretimle 1200 ton ihracat ve 500 ton yurt içi olmak üzere 1700 ton dolayında üretim yapılması hedeflenirken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte kooperatifi ziyaret etti.

SALÇALAR TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA VE AVRUPAYA GÖNDERİLİYOR

Yüzde 90’ı kadın çalışanlardan oluşan kooperatifte üretim sahalarını gezip tüm aşamaları yerinde gören Başkan Taban, çalışanlara kolay gelsin dileklerini iletti. Ziyaret sırasında açıklama da yapan Başkan Taban, “Bugün İnegöl’ümüzün önemli değerlerinden olan Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizi ziyaret ediyoruz. Öncelikle Ahmet Uğur Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel işler yapılıyor. Avrupa’ya ihracat yapılıyor. Aslında kooperatifimiz de çok eski, köklü bir kuruluş. 1974 yılından bu yana hizmet veriliyor. Bir fabrika gibi çalışıyor. Aşama aşama ürünlerin önce tedariği yapılıyor, sonra ehil ellerden geçerek, işlenerek, paketlemesi yapılıp sevkiyat haline getiriliyor. Burada Türkiye’nin dört bir yanına ve Avrupa’da da başta Hollanda olmak üzere salça ihracatı gerçekleştiriliyor. Hem domates hem biber salçaları üretiliyor” dedi.

KULACA MARKASI İNEGÖL’ÜMÜZÜ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEK

Tesisin her geçen yıl kapasitesi arttırdığına da değinen Başkan Taban, “2024 yılı salça sezonu da başladı, 2-3 ay daha devam edecek. Tesisin bir özelliği de bayan istihdamının fazla olması. 100’ün üzerinde bayan görev yapıyor. İstihdam açısından da çok değerli ve kıymetli. İhracatta bu yıl yüzde 20 artış öngörülmüş ve 1200 ton ihracat planlanmış. Yurt içinde de 500 ton dolayında bir satış hedefleniyor. Burada ne yaptığını bilen bir ekip var. Ben başarılar ve iyi çalışmalar diliyorum. Kulaca markası İnegöl’ümüzü en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek. Üretene de işleyene de bereketli olsun” diye konuştu.

25 YILDIR İHRACAT YAPILIYOR

Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur ise “Kulaca Kooperatifimiz uzun yıllardır hizmet veriyor. 25-30 yıldır da ihracata yönelik üretim yapıyor. Aşağı yukarı yılda 1 milyon dolarlık katkı sağlar kooperatifimiz ülkemize. Tarım ürünlerinde tarladan gelip işlenip satıldığı için ihracattan döviz doğrudan ülkemizde kalmış olur. Bu yönden de kıymetli. Kapasitemizi de her yıl arttırmaya gayret ediyoruz. Geçen yıl bin ton ihracat yaptık, bu yıl 1200 ton. Bu sözleşmeli bir çalışma” ifadelerinde bulundu.