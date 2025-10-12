Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Pazarkapı Yaşam Alanı Projesi içerisinde hayata geçirilecek Kudüs Parkı çalışmalarını inceledi. Başkanı Genç, Kudüs Parkı'nın Trabzon'a kazandırılacak önemli bir tematik alan olacağını belirterek, 'Bu proje, Kudüs'ün ruhunu ve tarihini şehrimizde yaşatacak' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Pazarkapı Yaşam Alanı Projesi içerisinde, Hanife Hatun Camii bitişiğindeki alana Kudüs Parkı kazandırıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kudüs Kardeşlik Derneği Başkanı İbrahim Kara, Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk ve beraberindekilerle parkın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Altyapı çalışmaları tamamlanan ve 200 metrekare alan içerisinde yer alacak parkta, Mescid-i Aksa'nın maketi ile Kudüs'ün tarihi kapılarının temsili yapıları yer alacak. Parkın ay sonuna kadar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Başkan Ahmet Metin Genç, yaptığı açıklamada Kudüs'ün tüm İslam alemi için taşıdığı derin manevi anlamı vurguladı. Başkan Genç, 'Barışın, kardeşliğin ve inancın sembolü olan bu kadim şehir, gönüllerimizde özel bir yere sahiptir.

Kudüs Parkı da bu anlamı yaşatmak, farkındalık oluşturmak ve özellikle genç nesillere Kudüs bilincini aktarmak amacıyla hayata geçirilmektedir. Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi ve üç mukaddes mescitten biridir. Kudüs, ümmetin ortak davasıdır. Bu parkla hem Kudüs bilincini diri tutmayı hem de gençlerimize bu kutsal mekânın önemini anlatmayı amaçlıyoruz. Yapılan bu çalışma Türkiye'de ilk olacak' ifadelerini kullandı.

KUDÜS PARKI'NDA MANEVİ ESERLER HAYAT BULUYOR

Parkta, Kubbetüs Sahra, Kıble Mescidi ile birlikte Esbat, Hıtta, Atem, Gavanime, Nazır, Hadid, Kattanin, Mathara, Silsile, Meğaribe, Müzdeveç, Sülasî, Müfred, Rahmet, Tevbe ve Cenazeler Kapıları bulunacak. Ayrıca Meğaribe Kapısı Minaresi, Silsile Kapısı Minaresi, Gavanime Kapısı Minaresi ve Esbat Kapısı Minaresi de projede yer alacak.

Kudüs Parkı'nda ayrıca Doğu ve Batı Ahmed Rıdvan Paşa Halvetleri, Muhammed Bey Halveti, Muhammed Ağa Halveti, Arslan Paşa Halveti, Canpolatiyye Halveti, Kıtas Bey Halveti ve Dikariyye Halveti de ziyaretçilere sunulacak.

Proje kapsamında Kanuni Çeşmesi, sekiz farklı yönü temsil eden kemerler ve çeşitli ölçekte yapılacak diğer eserler de yer alacak. Bu eserler arasında İslam Müzesi, Ke'es Şadırvanı, Burak Duvarı, Silsile Kubbesi, Rahmet Kapısı Mescidi, Kayıtbey Sebili, Mervan Mescidi Girişi, Osmanlı Medresesi, İmam Gazali Zaviyesi, Nebi Mihrabı Kubbesi, Miraç Kubbesi, Süleyman Kubbesi ve Nahaviye Kubbesi bulunuyor. Kudüs Parkı tamamlandığında, ziyaretçilerin Kudüs'ün manevi atmosferini yakından tanıyabilecekleri bir alan oluşturulmuş olacak.