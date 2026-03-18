Uluslararası restoran zinciri KudoKudo, dünya genelindeki restoran ağını tek bir marka çatısı altında birleştirmek amacıyla kurumsal kimliğini yenileyerek yeni markası KUKiDU'yu duyurdu. Şirket, 2009'dan bu yana oluşturduğu kalite ve güven mirasını koruyarak modern restoran deneyimini yansıtan yeni kimliğiyle küresel büyüme stratejisini hızlandıracak.

İSTANBUL (İGFA) - KudoKudo, yeni markalaşma hamlesini İstanbul'da Bayrampaşa Wish More Hotel'de düzenlediği iftar programında kamuoyuna açıkladı.

Şirket yetkilileri, 10'dan fazla ülkede 100'ü aşkın şubeye ulaşan markanın elde ettiği başarının ardından markalaşma sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirtti.

KudoKudo Türkiye Genel Müdürü Hakan Arslantürk, geçtiğimiz kasım ayında Beşiktaş'ta açılan ilk KUKiDU şubesinin bir 'yaratıcı laboratuvar' olarak konumlandırıldığını ifade etti. Arslantürk, bu şubede yeni marka konseptinin müşteri deneyimi, operasyonel verimlilik ve ürün geliştirme süreçleri açısından test edildiğini, müşterilerden alınan geri bildirimlerin değerlendirilmesiyle yeni modelin başarıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Dönüşüm sürecinde markanın köklü mirası korunurken, görsel kimlikten iç mekân tasarımına kadar birçok alanda yenilikçi bir yaklaşım benimsendi. Genç neslin beklentilerine uygun yeni ürünler geliştirilirken, markanın imzası haline gelen klasik fried chicken lezzetlerinin korunmasına da özen gösterildi. Arslantürk açıklamasında, ürünlerin her zaman olduğu gibi el yapımı ve taze olarak hazırlanacağını vurgulayarak, 'Güveninizi kazanan o eşsiz lezzet, hiçbir değişiklik olmadan aynı kalacaktır' ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan şirketin İcra Kurulu Başkanı ve COO'su Firas Aljahani ise yeni marka stratejisinin şirketin uluslararası büyüme hedeflerinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Aljahani, 'Dünya çapındaki tüm şubelerimizi modern, dinamik ve ilham verici yeni ismimiz KUKiDU altında birleştirme kararı aldık. Bu değişim sadece bir isim değişikliği değil, aynı zamanda yılların deneyiminin ve küresel büyüme vizyonumuzun bir yansımasıdır' dedi.

Yeni marka kimliği uluslararası arenada da karşılık bulmaya başladı.

Son aylarda Katar, Kosova, Umman ve Ruanda'da yeni kimlikle franchise sözleşmeleri imzalanırken yeni şubeler de açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre KUKiDU, bundan sonraki tüm uluslararası yatırımlar için kullanılacak tek marka olacak. Mevcut KudoKudo restoranlarının dönüşümü ise kademeli bir plan doğrultusunda gerçekleştirilecek. Dönüşüm sürecinin Ramazan Bayramı sonrasında Türkiye'deki şubelerden başlaması planlanıyor.

Şirket ayrıca yeni marka stratejisi kapsamında 2026 yılı sonuna kadar şube sayısını iki katına çıkarmayı ve KUKiDU markasını daha geniş coğrafyalara taşımayı hedefliyor.

Yeni küresel marka çatısı altında iş ortaklarına daha güçlü pazarlama ve operasyonel destek sunulması planlanıyor.