TÜİK verilerine göre, 2026 yılı Ocak ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,59 artış gösterdi. Yıllık değişimin en yüksek olduğu harcama kalemlerinde veteriner harcamaları zirvedeki yerini koruyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

Endekse göre Ocak 2026'da bir önceki aya göre yüzde 3,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,47 artış görüldü.

Ana gruplarda ise bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 4,07, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 2,58 yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 32,09, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde yüzde 22,01 artış kaydedildi.

Alt gruplara bakıldığında, yıllık değişimin en yüksek olduğu kalem veteriner harcamaları oldu ve yüzde 43,74 artış gösterdi.

Aylık bazda ise en yüksek artış yüzde 13,28 ile diğer mal ve hizmetler grubunda görüldü.