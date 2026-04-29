Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bir Hikâye Bin Neşe' projesi, şehrin en uzak noktalarındaki çocukların kalbine dokunmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bir Hikâye Bin Neşe' projesi, bu ay Hendek, Akyazı, Geyve ve Karasu'daki çocukların yüzünde tebessüm oldu.

Proje kapsamında bu ay Hendek, Akyazı, Geyve ve Karasu'daki okullarda sahnelenen, yazarlığını ve yönetmenliğini Seçkin Bayramoğlu'nun yaptığı 'Salıncak' isimli gölge oyunuyla öğrencilere doğruluk ve dürüstlük teması eğlenceli bir dille aktarıldı.

Aynı zamanda minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme yapılırken, küçük yaşta kazanılan doğru alışkanlıkların önemine dikkat çekildi.Program sonunda öğrencilere diş fırçası hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Çocuklarımızın yarınlarına katkı sunmak ve gelişimlerine destek olmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'Bir Hikâye Bin Neşe' projesiyle okullarımıza misafir oluyor, öğrencilerimizi eğlenceli ve öğretici programlarla buluşturuyoruz' ifadeleri kullanıldı.